La pianista Sarah Giannetti per il quarto concerto del ciclo "Autunno a Spinola"

Giovedì 27 ottobre alle ore 16 presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola si terrà il quarto concerto del ciclo "Autunno a Spinola" che vedrà protagonista la pianista Sarah Giannetti.

I Concerti d'Autunno sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG (Giovine Orchestra Genovese), partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova.

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti. I Concerti d'Autunno, organizzati nel salone principale della prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola offrono occasioni di ascolto con protagonisti giovani musicisti, molti dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini, a cui la GOG dà la possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

Sarah Giannetti è una pianista e concertista italiana, classe 1995. Frequenta attualmente i corsi di perfezionamento presso la prestigiosa Accademia Pianistica "Incontri col Maestro" di Imola sotto la guida del Maestro Leonid Margarius. Vincitrice di numerosissime competizioni nazionali ed internazionali, intraprende da anni una carriera concertistica da solista per i più importanti Festival Italiani e non, collaborando con orchestre e direttori di fama mondiale: si ricordano tra essi Tigran Shiganyan e Jan Nathan Keoning. Nel 2018, dopo essersi aggiudicata la vittoria all'interno del concorso “Padova International Competition for soloists and orchestra" e del "GMP International Competition", ha debuttato con il Terzo Concerto in re minore di Rachmaninov a Tashkent con la National Philarmonic Orchestra of Uzbekistan alla Turkiston Concert Hall, a Padova con l’Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto in Auditorium Pollini, a Venezia con la Venice Chamber Orchestra al Teatro Toniolo. Ha collaborato, in veste di solista, anche l'Orchestra Regionale dell'Emilia-Romagna. Nel 2019 si aggiudica il primo premio all’interno del concorso “London Grand Prize Virtuoso", seguito dal debutto da solista a Londra e in Spagna. Nel 2020 vince la “Quebec Piano Competition", in Canada e il “Goleden Classical Music Awards", in seguito al quale viene invitata a suonare alla Carnegie Hall, Weill Recital Hall di New York. Nello stesso anno viene invitata a suonare a fianco di Valentina Lisista, Alexei Kuznetsoff e Gile Bae il concerto di Bach per quattro pianoforti e orchestra BWV 1065. Christopher Axworthy, presidente della Keyboard Trust di Londra, dopo averle conferito il premio Città di Padova, si esprime con queste parole: "È stata una grande gioia, questa sera, avere scoperto che un italiano era stato scelto per le finali. Sarah Giannetti ha dato prova di un'eroica performance del Terzo di Rachmaninov, e gli applausi erano così rumorosi che le travi del Pollini sembrava stessero per cedere". Collabora attualmente con la prestigiosa VP Agency di Singapore.

Programma

Ludwig van Beethoven

Sonata in fa minore op. 57 "Appassionata"

Fryderyk Chopin

Scherzo in si minore op. 20

Scherzo in si bemolle minore op. 31

Scherzo in do diesis minore op. 39

Scherzo in mi maggiore op. 54

Biglietto: € 3,00 comprendente l'ingresso al Museo (€ 1 concerto - € 2 Museo)