"Autunno a Spinola" prosegue con la pianista cilena Monserrat Bravo

Giovedì 20 ottobre alle ore 16,00 presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola si terrà il terzo concerto del ciclo “Autunno a Spinola” che vedrà protagonista la pianista Monserrat Bravo.

I Concerti d'Autunno sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG (Giovine Orchestra Genovese), partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova.

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti. I Concerti d'Autunno, organizzati nel salone principale della prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola offrono occasioni di ascolto con protagonisti giovani musicisti, molti dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini, a cui la GOG dà la possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

Nata a Santiago del Chile nel 1995, Monserrat Bravo inizia lo studio del pianoforte con Yelena Scherbakova per proseguire in seguito con Mario Alarcon presso la “Pontificia Universidad Catolica” a Santiago. Si trasferisce in Italia nel 2017, dopo aver ricevuto una borsa di studio dal governo Cileno, e frequenta il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, dove ottiene il diploma con il massimo dei voti sotto la guida del M° Claudio Voghera. Contemporaneamente, affianca gli studi con Pietro de Maria ed Enrico Stellini all’interno dell’Accademia di Musica di Pinerolo e con Ricardo Castro presso la Scuola di Musica di Fiesole, dove ha frequentato un corso rivolto all’approfondimento della direzione d’orchestra dal pianoforte.

Si è esibita sia in Europa, in sale come la Ehrbal Sall di Vienna, la chiesa di Santa Pelagia, la sala Patrizia Cerutti Bresso di Pinerolo, la Chiesa di Sant’Ippolito (Bardonecchia), il Viotti Club a Vercelli, Livorno Music Festival, Tempio Valdese di Torino, il monastero di Rocchetta al Volturno, che nei più prestigiosi teatri del Cile, tra i quali la “Sala Arrau” del Teatro Municipal di Santiago, la “Chilean – Deutsche association hall”, il centro culturale “Casa Lo Matta”, Biblioteca Nacional de Chile, Cultural Institut of Providencia. Ha partecipato a masterclass con musicisti di fama internazionale come Michel Beroff, Alessandro Deljavan, Aleksandr Madzar, Benedetto Lupo, Mariangela Vacatello, Andrea Lucchesini. Recentemente ha debuttato come solista con l’orchestra del Conservatorio di Torino eseguendo il Concerto n°2 di Beethoven. Dal 2022 vive a Basilea, in Svizzera, dove prosegue i suoi studi con Filippo Gamba e Claudio Martinez Mehner.

Programma

Robert Schumann

Kreisleriana op. 16

Enrique Granados

Da Goyescas:

La Maja y el Ruiseñor

Enrique Granados

Da Goyescas:

El amor y la muerte – ballade

Biglietto: € 3,00 comprendente l'ingresso al Museo (€ 1 concerto - € 2 Museo)