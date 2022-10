Prosegue "Autunno a Spinola" con il concerto di Giorgia Rotolo e Simone Sammicheli

Giovedì 13 ottobre alle ore 16, presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, si terrà il secondo concerto del ciclo Autunno a Spinola che vedrà protagonisti la soprano Giorgia Rotolo ed il pianista Simone Sammicheli. I Concerti d'Autunno sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG (Giovine Orchestra Genovese), partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova.

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti. I Concerti d'Autunno, organizzati nel salone principale della prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola offrono occasioni di ascolto con protagonisti giovani musicisti, molti dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini, a cui la GOG dà la possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

Giorgia Rotolo, soprano genovese nata nel 1993. Si diploma nel 2013 col massimo dei voti al Conservatorio “N. Paganini”di Genova sotto la guida di G. Scalchi. Ha recentemente debuttato nel ruolo di Vagaus nella Juditha Triumphans vivaldiana a Santa Cecilia, diretta dal M° F. M. Sardelli con Vivica Genaux e Ann Hallenberg. A Genova è stata solista per il concerto d’inaugurazione del Nervi Music Festival 2021 e l’anno prima Bastiana nello spettacolo itinerante TIR - Teatro in Rivoluzione (Teatro Carlo Felice/Teatro Nazionale di Genova). Debutta svariati ruoli, quali Flaminia (Haydn), Cesare (Vivaldi), Niece I (Britten), Belinda (Purcell), Flora (Britten), CLorinda (Rossini), Bastiana (regia di D. Livermore con più di 40 repliche) e Barbarina (Mozart) in contesti di rilievo come Palau Reina Sofia, il Barga Opera Festival, l’Opera Giocosa e il Voxonus Festival, sotto la direzione di Maestri quali Sardelli, Spotti, Franklin, Biondi, Böer, Tebar, Smith, Brandani e con le regie di Livermore, Gandini, Decker, Sagi, Gavazzeni, Maranghi ed Aguilera. Giorgia Rotolo è vincitrice di Concorsi nazionali ed internazionali tra cui il Secondo premio e Premio speciale Maria Callas al Giulio Fregosi nel 2020, il Terzo premio ai Coop Music Awards nel 2015, il Primo premio al Riviera Etrusca (2014) ed al Città di Lissone (2013). Dal 2016 al 2018 ha fatto parte del Centre de perfeccionament Plácido Domingo di Valencia. Prossimamente sarà Clorinda ne La Cenerentola di Rossini del Teatro Carlo Felice di Genova.

Simone Sammicheli nasce nel 1993 a Genova, dove si diploma, a soli diciotto anni, presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Massimo Paderni. Successivamente studia musica da camera con Massimiliano Damerini, perfezionandosi parallelamente con Roberto Plano all'Accademia Musicale Varesina e presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con Enrico Pace. Fondamentale nella sua formazione è l’incontro con il Benedetto Lupo, con il quale si perfeziona all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma conseguendo brillantemente il diploma nel 2020. Attualmente Simone Sammicheli prosegue i suoi studi con Alessandro Deljavan. Frequenta, inoltre, numerose masterclass che gli permettono di entrare in contatto con Maestri quali Lidia Baldecchi Arcuri, Giovanni Bellucci, Pietro De Maria, Emilia Fadini, Pavel Gililov, Andrea Lucchesini, Philip Martin, Sergio Perticaroli, Roberto Prosseda, Riccardo Risaliti, Livia Rev. Risulta vincitore di numerosi concorsi pianistici tra i quali “J. S. Bach” a Sestri Levante, “Rovere d’oro giovani talenti” a S. Bartolomeo al Mare, ”Rospigliosi“ a Lamporecchio, ”Piove di Sacco“, “European Music Competition Città di Moncalieri” e numerose sono anche le borse di studio assegnateli durante la sua formazione, tra cui quella conferitagli personalmente dalla pianista magiara Livia Rev al termine del seminario “L’interpretazione pianistica” nel 2007, la “Giuseppe Ponta“ a Genova nel 2013 e quella del concorso internazionale “Una borsa di studio a giovani musicisti” ad Acqui Terme nel 2015. Inoltre, a soli diciotto anni, Simone Sammicheli riceve il Premio “Alberto Burri“ a Città di Castello, che gli permette di essere inserito nel cartellone della 46° edizione (2013) del ”Festival delle Nazioni“ insieme a grandi artisti internazionali quali Grigory Sokolov, Tamas Vasary e nello stesso anno vince la selezione per suonare con l’orchestra del Conservatorio “Niccolò Paganini” presso il Teatro Carlo Felice di Genova. Nel 2018 Simone Sammicheli è ambasciatore musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l’“International Yehudi Menuhin Foundation” Artistic Residency in Farnières – Vielsalm – Belgio. Attualmente Simone Sammicheli è docente di tecniche di account alla danza presso il Liceo Coreutico Piero Gobetti di Genova.

Programma

Franz Liszt

Tre Sonetti del Petrarca S. 270

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse (selezione)

Angelo Mariani

Selezione di musica vocale da camera (tra cui: L'ora fatale, L'amore, La povera madre, L'augellin della biondina)

Biglietto: € 3,00 comprendente l'ingresso al Museo (€ 1 concerto - € 2 Museo)