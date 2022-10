La pianista Clarissa Carafa apre la rassegna "Autunno a Spinola"

Da giovedì 6 ottobre a giovedì 3 novembre a Palazzo Spinola torna la rassegna di concerti “Autunno a Spinola”. I Concerti d'Autunno sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG (Giovine Orchestra Genovese), partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova.

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti. I Concerti d'Autunno, organizzati nel salone principale della prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola offrono occasioni di ascolto con protagonisti giovani musicisti, molti dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini, a cui la GOG dà la possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

Il primo apuntamento è in programma giovedì 6 ottobre alle ore 16 con la pianista Clarissa Carafa. Giovane pianista che possiede già una ricca esperienza in ambito concertistico, nata nel 1995, Clarissa Carafa ha studiato con Gianluigi Bruera e Marco Vincenzi, diplomandosi a diciannove anni presso il Conservatorio N. Paganini di Genova con il massimo dei voti e la lode e ottenendo successivamente presso lo stesso istituto, sempre sotto la guida di Vincenzi, il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore. Nello stesso periodo ha frequentato e concluso brillantemente i Corsi di Perfezionamento biennali con Andrea Lucchesini presso la Scuola di Musica di Fiesole, e due anni dopo ha ottenuto il Master of Arts Performance presso la Hochschule für Musik di Basilea, in Svizzera, sotto la guida di Filippo Gamba. Ha conseguito il diploma della Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo, e ha seguito numerose altre masterclass, fra cui quelle di Alexander Romanovsky, Benedetto Lupo, Philip Martin, Klaus Kaufmann, Piernarciso Masi e Roland Pröll. Ha inoltre collaborato come pianista accompagnatrice con il prestigioso concorso violinistico "Premio Paganini" di Genova presso il Teatro Carlo Felice e con la violinista di fama internazionale Francesca Dego per la sua masterclass per l'Associazione Amici di Paganini nel 2021.

Clarissa Carafa ha vinto vari premi in concorsi internazionali, quali il Concorso Internazionale "Città di Moncalieri", il Concorso Internazionale "Valsesia Musica" , il Concorso "Città di Asti", il Concorso "Mario Fiorentini" di La Spezia e il Concorso Internazionale "Marcello Pontillo" di Firenze.

Giovedì 13 ottobre sarà la volta del soprano Giorgia Rotolo con il pianista Simone Sammicheli.

Biglietto: € 3,00 comprendente l'ingresso al Museo (€ 1 concerto - € 2 Museo)