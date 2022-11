Le infinite sfumature dell'essere donna: torna in scena “Autunno in aprile” al Teatro Duse

Gravidanza, social network, allattamento, lavoro, amore, menopausa, canzoni, notti insonni, pioggia, compleanni, litigi e risate. C’è tutto questo in “Autunno in aprile”, secondo capitolo della saga tutta al femminile creata dalla premiata drammaturga spagnola Carolina África Martín Pajares, che torna in scena al Teatro Eleonora Duse da venerdì 11 a giovedì 17 novembre.

Sequel di “Estate in dicembre”, commedia di successo presentata nella rassegna di nuova drammaturgia del 2019, “Autunno in aprile” vede protagonista la stessa allegra e un po’ svitata famiglia di sole donne, interpretata da un cast trascinante, composto da Fiammetta Bellone, Sara Cianfriglia, Elena Dragonetti, Alice Giroldini e Barbara Moselli. E se il primo capitolo evocava più le colorate dinamiche del miglior Pedro Almodóvar, questa volta le inquietudini, le nostalgie e i sogni delle protagoniste sembrano evocare maggiormente il mondo caro ad Anton Cechov.

La regia di questo secondo capitolo della saga è firmata dalla trentacinquenne Elena Gigliotti, diplomata alla Scuola del Teatro di Genova, con all’attivo numerose esperienze come attrice con registi del calibro di Valerio Binasco e già capace di farsi notare anche come regista (ricordiamo “Sangue matto”, proposto dal Teatro di Genova). Come ha scritto l’autrice Carolina África Martín Pajares, questa pièce «è come un piccolo buco nel muro, per vedere quella che è la vita, quello che siamo, senza pretendere altro». Così, con la pioggia che impregna di sé molte scene e Julio Iglesias che canta La vida sigue ugual, tra nascite e partenze, successi e delusioni, lo spettacolo fotografa, con ironia e delicatezza, le infinite sfumature dell’essere donna.

Autunno in aprile va in scena da venerdì 11 a giovedì 17 novembre al Teatro Eleonora Duse. Martedì, mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20:30. Giovedì e sabato alle 19:30. Domenica alle 16. Lunedì riposo.

Info e biglietti su teatronazionalegenova.it