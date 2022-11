“Autumn Market”, mostra mercato di illustrazione, artigianato, libri e scultura

Indirizzo non disponibile

L'Associazione “Pepita Ramone” e la libreria indipendente Bookowski organizzano “Autumn Market in piazza Valoria”: mostra mercato di libri, illustrazione, artigianato, scultura e molto altro. Appuntamento domenica 13 novembre dalle 11 alle 19. Piazza Valoria si riempirà dunque di arte e colori, con tanti piccoli artigiani e artisti pronti a presentare le loro affascinanti e fantasiose creazioni, e magari fornire già qualche spunto interessante in vista dei regali di Natale.

Tra i partecipanti all mostra mercato: Alessandro Venturi (illustratore per lo più di sogni e fiabe attraverso acquerelli e tempere); Il Lapis (nome d'arte di Maddalena, acquerellista specializzata in vedute di Genova e dintorni); Lara Caputo (conduce laboratori di scrittura visiva); Littlepoints (illustratrice e grafica freelance); Maria Cesare (pittrice specializzata all'Accademia Ligustica); Valeria Nieves (illustratrice e cantante); Cristiano Baricelli (pittore e illustratore). Sarà inoltre possibile visitare l'esposizione di Chiara Biasotti e Marco Da Paz, studenti all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.