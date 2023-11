“Autumn Market”, mostra mercato di arte, illustrazione, artigianato, editoria e scultura

L'Associazione “Pepita Ramone” e la libreria indipendente Bookowski organizzano “Autumn Market in piazza Valoria”, nuova edizione della mostra mercato di arte, illustrazione, artigianato, editoria, scultura e molto altro. Appuntamento domenica 19 novembre dalle 11 alle 19. Piazza Valoria si riempirà dunque di arte e colori, con tanti piccoli artigiani e artisti pronti a presentare le loro affascinanti e fantasiose creazioni, e magari fornire già qualche spunto interessante in vista dei regali di Natale, fino all'immancabile aperitivo a offerta libera.

Tra i partecipanti di questa edizione:

LITTLEPOINTS

Diplomata presso la Scuola Internazionale di Comics (Roma), attualmente è illustratrice e grafica freelance. Ha collaborato (e collabora) e pubblicato con tante persone e riviste belle (Genova Slam, NEO.Edizioni, Edizioni Readrink, Italian Food, FAME Fanzine, Effemeridi, Edizioni Millegru, Flanerì…). Le sue illustrazioni sono spesso caratterizzate da giochi di parole e colori forti. Le piace: disegnare, i corvi, il numero 3, il gelato.

VALERIA NIEVES

Nata in Messico ma in Italia da circa 20 anni. Illustratrice, laureata in filosofia a Firenze e cantante, concentra il suo lavoro creativo sviluppando soprattutto tematiche legate alla diversità culturale, la spiritualità, la natura, la maternità e il concetto di soggetto e l’intersoggettività.

ALESSANDRO VENTURI

Amante della natura e dei boschi, dopo aver lavorato come decoratore, diventa illustratore per lo più di sogni e fiabe attraverso acquerelli e tempere. Si diverte a raccontare storie in giro per il mondo. Qui porta il suo mondo fantastico fatto di animali, personaggi incredibili e casette solitarie.

IL LAPIS

Nome di battesimo Maddalena, in arte il Lapis, acquerellista. Ritrae Zena e dintorni. Al market con quadernini illustrati con skyline di Genova, stampe e originali di mare, vicoli e piazzette nascoste.

VALE BLU BLU

Disegna donnine nude, gattini e ogni tanto qualche mostro. Caffè dipendente e, se non si fosse capito, amante del blu.

LA CITTÀ DI CARTA

Banchetto di raccolta fondi per il festival LCDC con poster, segnalibri e cartoline d'autore!

BOOKOWSKI

PEPITA RAMONE

Magliette, shopper, quadretti, monili e gli immancabili adesivi di Logologia. Un mix di cose belle prodotte dal collettivo Pepita.

Come ospite speciale:

BEATRICE TRAVERSIN

foto: fb@bookowskigenova