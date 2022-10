Auto classiche sull'Appennino ligure

Orario non disponibile

Appuntamento a Ronco Scrivia domenica 23 ottobre presso la piazza della stazione con "Auto d'epoca in Piazza". Anche l'edizione di quest'anno é organizzata dalla Pro Loco di Ronco Scrivia in collaborazione con il Rione Villavecchia e con il Comune di Ronco Scrivia.

Durante tutta la giornata potrete ammirare le auto esposte ed usufruire del servizio bar. Potranno partecipare auto di 30 anni oppure iscritte ad un Registro Storico. L'iscrizione compresa di colazione e borsa é di 10 euro, mentre il pranzo è di 20 euro. Max 100 auto iscritte per cui si consiglia la prescrizione via whatsapp al n. 371 6971624.

Alle ore 11,30 le auto partiranno per un giro turistico autunnale di 50 km sull'Appennino Ligure per poi tornare verso le ore 12,45 circa. Alle ore 13 ristorazione con servizio catering. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.