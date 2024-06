Onde, una festa per l'autismo a Zoagli: "La cucina include e costruisce futuro"

Inclusività, futuro, indipendenza. La festa organizzata dalla Fondazione il Domani dell’Autismo, arrivata ai suoi primi 10 anni, vuole mettere al centro ragazze e ragazzi con spettro autistico, che grazie alla loro passione per la cucina avranno modo di costruirsi il proprio futuro.

Si chiama “Onde – una festa al chiaro di luna per l’autismo” e si terrà, per questa prima edizione, il 24 giugno 2024 al Castello Canevaro di Zoagli. Ragazze e ragazzi della Fondazione racconteranno il loro recente viaggio a New York, presentando il progetto Rivoluzione Tranquilla e la loro storia all’ONU.

“La nostra mission è quella di lavorare oggi pensando al domani dei ragazzi – raccontano i fondatori della Fondazione – Negli anni abbiamo consentito l’inserimento lavorativo di tanti ragazzi aprendo un hotel, un pastificio, due ristoranti, quattro bar e un forno”. In Liguria, le attività avviate sono Luna Blu e Social Bar a La Spezia, Ristorante Luna Blu all’Outlet di Brugnato, Il Forno a Lerici e la Casa Blu a Madrignano. Partecipando alla serata e acquistando il biglietto si contribuirà a sostenere le attività promosse dalla Fondazione.

La Fondazione il Domani dell’Autismo si pone l’obiettivo di costruire un fondo patrimoniale adeguato per dare assistenza, aiuto e sollievo ai ragazzi con spettro autistico durante la loro vita, aiutandoli a trovare una via di vita autonoma in un contesto dove sono seguiti da personale adeguato e preparato che possa accompagnarli nel giorno in cui i genitori non potranno più assisterli.

La cena sarà preparata dai ragazzi stessi, affiancati da chef e amici, e in più includerà: la focaccia al formaggio della Manuelina di Recco, i piatti dello Chef Gianni D’Amato, i salumi della storica Macelleria Giacobbe di Sassello, il miglior pesto d’Italia di Rossi 1947, la pasta artigianale dei Ragazzi della Luna, i cioccolati di Bodrato e i dolci della Pasticceria Biasotti. In collaborazione con TeelentArt, durante la serata si terrà anche la mostra “Visioni straordinarie”, nella quale si esplora la creatività e il talento di ragazzi autistici. Durante la serata disegneranno per gli ospiti Francesco D’ippollito da Topolinia e Enrico Macchiavello da Skifolandia.

Gli organizzatori aggiungono: “Le attività che facciamo servono ad inserire in modo inclusivo i ragazzi nel mondo del lavoro, ma soprattutto a finanziare la Fondazione per creare ‘un fondo' che si occupi della gestione della vita dei ragazzi quando rimarranno soli. Stiamo costruendo un modello che ha come obiettivo quello di garantire il mantenimento della stessa qualità di vita che hanno oggi in famiglia i ragazzi, realizzando spazi e strutture idonee alle loro esigenze”.