L'Associazione GAU inaugura il nuovo Spazio Giovani di Struppa, un luogo messo a disposizione del quartiere gratuitamente. La riqualificazione di questo spazio ha permesso di creare un campo sportivo polivalente, uno spazio per le musiche e le arti e tanto altro ancora.

Appuntamento sabato 6 aprile a partire dalle 10 presso la vecchia sede GAU in via Struppa 27, per una giornata ricca di eventi:

- dalle ore 10 tornei sportivi, liberi e gratuiti, realizzati in collaborazione con la Polisportiva Maragliano, Virtus, la Parrocchia di San Siro di Struppa e UISP

- alle ore 12 pranzo per tutte le squadre partecipanti al torneo e i volontari presenti

- alle ore 14 circa si svolgeranno le finali

- nel pomeriggio la festa continuerà con l'intervento delle Istituzioni, musica (con gli amici di Music Line) e rinfresco

Sarà anche l'occasione per chiudere il Progetto “Io C'entro”.

Info sul sito: https://www.assgau.it/evidenza/spazio-ai-giovani/.