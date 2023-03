L'associazione Culturale Azzurra Liguria presenta … "Un Cuore d'Artista"

Sabato 11 Marzo 2023, con l'apertura alle ore 16, nella stupenda cornice di un spazio pubblico aperto a tutti i cittadini, ma in particolare a Circoli ed Associazioni Centro Civico "Giacomo Buranello", l'Associazione Culturale Azzurra Liguria organizza il concorso: "Un cuore d'artista", che consiste nell'esposizione di quadri a tema libero, fotografie dedicate ai gatti e poesie dedicate alla primavera.

Per chi desidera partecipare al concorso di contribuire di 15€ a poesia, chi presenta due poesia pagherà 25€. Il contributo del concorso dovrà essere versato tramite bonifico sul conto dell'Associazione Culturale Azzurra. (Unicredit Iban IT26W0200801438000104680657).

Le opere letterarie dovranno essere scritte a macchina o stampate al computer e saranno votate dalla giuria in forma anonima. La giuria sarà formata da professionisti di arti figurative. Il giudizio della giuria è inappellabile.

Il concorso rimarrà aperto fino a lunedì 20 marzo 2023 presso la Sala Tonda, che si trova all'interno Centro Civico Buranello Via Nicolò Daste 8/A (con l'ingresso anche Via Giacomo Buranello 1 Genova) con l'orario apertura del Centro Civico Buranello; invece la premiazione del concorso si terrà sabato 18 marzo alle ore 16.

Presentazione del concorso organizzato dall'Associazione.

L’Associazione Culturale Azzurra ha organizzato dal 2005 fino a dicembre 2018 in collaborazione con la Circoscrizione e poi con la Municipalità Centro Ovest i concorsi letterari “Azzurra Liguria” riservati a tutta la cittadinanza, senza limiti di età, e una categoria è riservata agli over 60 e dal 2008 il concorso porta la denominazione Trofeo Agostino Zappaterra per ricordare il nostro valido collaboratore e responsabile culturale, scomparso a giugno 2008. I concorsi sono dedicati al Natale e alle feste Natalizie e a tema libero. Nel 2019 il concorso aveva cambiato intitolazione e quindi era stato denominato“ Parole al vento edizione 2019”. Le premiazioni sono avvenute nella sala ottagonale e anche successivamente nell’Auditorium del Centro Civico Buranello alla presenza di autorità civili, militari, dei poeti partecipanti e del pubblico molto numeroso. Durante le feste Natalizie di dicembre 2018 e 2019 i pittori della nostra Associazione hanno esposto le loro opere nei negozi di Sampierdarena partecipando alla mostra “4 Passi nella cultura di arti figurative a Genova Sampierdarena” e sono stati premiati durante la premiazione del concorso letterario Natalizio e del 10° Concorso Azzurra Liguria Giovani dedicato agli alunni delle scuole materne ed elementari con sede nel Municipio Centro Ovest mentre nel 2019 il concorso di disegno aveva il titolo “Draw your life edizione 2019”.