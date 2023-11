Partono i corsi di astronomia per adulti e ragazzi dell'Associazione Astrofili Polaris

Inizia un novembre ricco di attività all'Associazione Astrofili Polaris APS, associazione di volontariato senza scopo di lucro per la divulgazione scientifica/astronomica dedicata a persone di tutte le età. Venerdì 10 novembre alle 18 prende il via il corso base di astronomia per ragazzi per ragazzi (8-14 anni) e la sera, alle 21, è prevista la lezione sul cielo autunnale-invernale dell'ormai consolidato corso da Skywatcher!

Il primo, alla quinta edizione, riprende il via dopo la lunga pausa COVID; è dedicato ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado e si terrà di venerdì pomeriggio, dalle 18 alle 19:30; sono in tutto quattro lezioni, durante le quali verranno trattati i principali temi dell'astronomia. L’iscrizione al corso permette ai ragazzi di diventare soci e di usufruire, per tutto il 2024, delle attività dell’associazione e delle osservazioni con telescopi dedicati ai soci.

Puó essere anche un’ottima occasione di regalo!

Il secondo è il consueto corso da Skywatcher, in questa lezione dedicato alle costellazioni e agli oggetti del cielo autunnale/invernale; si imparerà a riconoscere le costellazioni e a trovare, anche con un binocolo, i principali oggetti del cielo (nebulose-galassie); è gratuito e aperto al pubblico. Entrambe si terranno nella sede dell'associazione, nel quartiere di San Martino, in Salita Superiore della Noce 27 cancello, con ampio parcheggio gratuito.

È possibile ricevere tutte le informazioni chiamando al numero 346 2402066 o scrivendo una mail a info@astropolaris.it