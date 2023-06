Un incontro su presente e futuro dell'Oceano

Mercoledì 7 giugno, alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani, l’Associazione Amici dell’Acquario ospita il biologo marino Antonio Di Natale, biologo e segretario generale della Fondazione Acquario di Genova, su “Il presente e il futuro dell’oceano”. Spesso non ci rendiamo conto che l’Oceano è l’elemento essenziale del nostro pianeta, visto che ricopre il 71% della superficie e circa il 92% del volume della crosta superficiale. Conosciamo molto poco l’Oceano, i suoi sistemi e i tantissimi esseri che in esso vivono. Si stima che si conosca solo l’8% delle specie marine esistenti, ma anche il fondo marino è stato esplorato solo in minima parte. È essenziale migliorare di molto la ricerca oceanica, ma spesso gli Stati se ne dimenticano.

L’uomo, soprattutto dall’avvio dell’era industriale, ha sempre trattato molto male l’Oceano, depredando incoscientemente le specie che lo abitano, usandolo come pattumiera e introducendo sostanze inquinanti persistenti ed estremamente pericolose, che si accumulano di anno in anno. Da quando esistono i motori marini, anche l’ambiente acustico dell’Oceano è stato alterato, con impatti ancora non ben compresi, mentre altri nuovi suoni vengono continuamente aggiunti. Anche le particelle contaminanti dei fumi immessi in aria poi ricadono nell’Oceano, contaminandolo, mentre annualmente scarichiamo tra 8 e 11 milioni di tonnellate di sostanze plastiche, che si addizionano a quelle che già si trovano nelle acque e sui fondali e che alterano e contaminano l’intero ambiente oceanico e le catene trofiche.

Il cambio climatico incide fortemente sulla vita dell’Oceano e su tutto il sistema di interscambio tra l’Oceano e l’atmosfera, alterando molti eventi, che spesso si estremizzano. Le evidenze sono ormai tantissime. L’Oceano è l’origine dell’acqua dolce essenziale per la vita sulle terre emerse ed è il più importante “life-support system” del nostro pianeta. Per questo è essenziale cambiare il nostro atteggiamento, per questo si devono riconoscere all’Oceano i suoi diritti naturali, su scala planetaria, al fine di salvaguardare il suo funzionamento e i suoi sistemi principali. Ne va del nostro futuro e del futuro del pianeta. Sono riflessioni essenziali da fare nella Giornata Mondiale dell’Oceano e durante tutta la Decade ONU per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile.

Antonio Di Natale, biologo, subacqueo, Segretario Generale della Fondazione Acquario di Genova Onlus, ha un’esperienza ultra-quarantennale in vari campi, avendo lavorato in 65 Paesi e con la maggior parte delle Istituzioni internazionali e sovranazionali, talvolta con ruoli diplomatici o di vertice. Ha coordinato decine di ricerche nazionali e internazionali, spesso di estrema complessità. Attualmente è esperto per tre gruppi ONU (tra i quali quello per la Valutazione dello Stato dell’Oceano), per la Commissione Europea e per l’ICCAT. Alla Conferenza ONU sull’Oceano del 2022 ha partecipato come esperto per il Governo della Svezia. Ricopre numerosi ruoli in varie istituzioni italiane e straniere. Ha pubblicato oltre 350 lavori scientifici e diversi libri. L’ultimo, un volume di oltre 900 pagine della bibliografia italiana annotata sui grandi pelagici, edito da Springer a dicembre 2022, è stato considerato dalla Direzione Generale dell’IOC dell’UNESCO come l’esempio mondiale di Ocean Literacy. È direttore responsabile della testata di critica ed etica scientifica “Wastepaper-Cartastraccia” e collabora con diversi giornali. Ha ricevuto numerose onorificenze, premi e riconoscimenti; è anche Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. È membro di varie Accademie scientifiche in Italia e all’Estero. È stato uno dei promotori dell’Ocean Day all’Assemblea Generale dell’ONU. Per il Comune di Genova riveste il ruolo di Consigliere per gli Affari Oceanici ed è parte del Core Group di The Ocean Race per i Diritti dell’Oceano.