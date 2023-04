Incontro sui comportamenti incredibili del mondo animale

L’Associazione Amici dell’Acquario presenta il nuovo ciclo di conferenze “Ancora in cammino…tra scienza e musica” che proseguirà fino a giugno. Il primo appuntamento in calendario è mercoledì 26 aprile: Giulia Bignami, chimica e scrittrice, e Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi e divulgatore scientifico, ci parleranno di “Comportamenti incredibili dal mondo animale” tratti dal libro della stessa Bignami ‘’I gatti lo sanno’’ - Giunti editore.

La scrittrice racconta i risultati scientifici pubblicati negli ultimi anni da ricercatori sparsi per le università di tutto il mondo, accompagnando il pubblico in un esilarante viaggio alla scoperta di quanto abbiamo ancora da sorprenderci e imparare dal comportamento degli altri animali. Scopriremo così le litigate dei polpi australiani che si lanciano alghe e conchiglie in fondo al mare, le sputate mirate dei pesci arciere in grado di colpire insetti ma anche numeri, le preferenze pittoriche di topi e api tra dipinti cubisti e impressionisti, la passione delle carpe per la musica blues, i cani mancini e i teatri della seduzione degli uccelli giardinieri.

Giulia Bignami è nata a Milano nel 1990 e, dopo aver conseguito il dottorato in chimica presso l’Università di St Andrews in Scozia, si è trasferita a Edimburgo dove vive e lavora come ricercatrice e manager clinica. Nel 2021 ha pubblicato con Baldini+Castoldi il suo primo libro “La zattera astronomica”. Collabora con HuffPost Italia, Wired Italia, Prometeo Mondadori, le pagine culturali de Il Giornale e Il Sole 24 Ore. Walter Riva, che presenta il libro con l’autrice e la intervista, è il direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi e divulgatore scientifico, presente spesso al Festival della Scienza di Genova.

L’incontro e tutti i successivi in calendario si tengono alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I Mercoledì Scienza sono organizzati in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Fondazione Acquario.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it