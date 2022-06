Ti Assicuriamolatuapassione Run, l'evento dell'estate dedicato alle Harley-Davidson

Arriva a Genova sabato 25 e domenica 26 giugno “Ti Assicuriamolatuapassione Run”, l’evento dell’estate ligure dedicato agli H.O.G. Chapter, i club ufficiali dei possessori delle motociclette Harley-Davidson, ma anche ai tanti singoli o gruppi di bikers amanti del famoso bicilindrico americano.

La manifestazione è stata fortemente voluta da Antonella e Claudio Tigani e Giampaolo Parodi, titolari di Assicuriamolatuapassione - Harley-Davidson Protection, l’unica assicurazione ufficiale in Italia per moto Harley-Davidson. Questi ultimi hanno trovato l’entusiastica collaborazione di Roberto Sambolino, Director del Genova H.O.G. Chapter, club affiliato alla Concessionaria Harley-Davidson Genova, il quale ha già dato più volte prova di come portare con successo l’Harley Style nel cuore di Genova, ad esempio nel 2016 quando a Genova sono convenuti 52 Chapter e ben 2000 bikers da tutta l’Italia per l’annuale evento nazionale H.O.G (Harley Owners Group).

Un weekend all’insegna del mondo Harley-Davidson, che avrà il suo cuore pulsante nel Village situato nell’Area adiacente al Porto Antico, presso il Galata Museo del Mare di Genova. Qui per tutta la giornata del sabato saranno presenti stand legati al mondo Harley-Davidson e bancarelle di street food, mentre a scaldare l’ambiente penserà la musica di Totem dj. Sempre presso l’area Village, tutti i partecipanti potranno disporre di un parcheggio riservato. Sarà inoltre presente la scuola di motociclismo BikerX.

Il pomeriggio di sabato sarà caratterizzato da un tour guidato panoramico, organizzato da H.O.G. Genova Chapter, mentre la sera sarà possibile prenotarsi per una cena con eccellenze del territorio ligure riservata agli iscritti. A seguire il concerto della Shary Band, anch’esso riservato ai partecipanti all’evento. La richiestissima show & cover band italiana è una presenza fissa a molti dei raduni Harley-Davidson. Prima di loro, a scaldare l’ambiente ci penseranno i Fishbones, con i grandi classici del rockabilly e del rock anni ‘50.

La giornata di domenica si aprirà invece con una parata in città al mattino, per poi concludersi con un pranzo presso l’Area Village.

Tutti i partecipanti avranno a disposizione un rally pack, che conterrà patch e maglietta dedicate, gadget personalizzati, voucher per usufruire dei servizi selezionati e una serie di buoni sconto per le principali attrazioni turistiche di Genova. Sarà inoltre possibile pernottare a prezzi convenzionati presso molti hotel della città, tramite la piattaforma creata da Convention Bureau Genova.

L’evento sostiene il progetto “Route 21 Chromosome on The Road”, creato dall’Associazione Diversa-Mente e dal suo fondatore Gian Piero Papasodero. Il progetto vede coinvolti ragazzi affetti da sindrome di Down che, grazie all’impegno di Papasodero, hanno l’opportunità di vivere una vera avventura, girando l’Italia a bordo di una Harley Davidson e quindi volto a far vivere ai ragazzi quella normalità che spesso viene loro negata da parte di chi vede una malattia e non l’Uomo che cerca di superarla.

In questa occasione, Gian Piero Papasodero presenterà il suo primo libro “Route21, “Strada, vita e cromosomi”, già andato in ristampa ad un mese dalla sua uscita al Salone del Libro di Torino.

Per maggiori info e per iscriversi è possibile visitare il sito www.tiassicuriamolatuapassionerun.it

CONTATTI: 0108933121 - eventi@assicuriamolatuapassione.it

ISCRIZIONI CHAPTER: contattare la mail raduni@genovachapter.it

Programma

VENERDI’ 24 GIUGNO

ore 10-18 Possibilità di ritiro del rally pack presso Harley-Davidson Genova

SABATO 25 GIUGNO

ore 10-19 Possibilità di ritiro del rally pack presso Area Village

ore 10-19 Apertura Area Village, con stand dedicati, street-food, intrattenimento musicale a cura di Totem dj

ore 15:30 Run Panoramico guidato da Genova Chapter

ore 20 Cena riservata ai partecipanti

ore 22 Concerto Fishbones + Shary Band riservato ai partecipanti

DOMENICA 26 GIUGNO

ore 10-13 Possibilità di ritiro del rally pack presso Area Village

ore 10-19 Apertura Area Village, con stand dedicati e street-food

ore 11 Parata nelle vie di Genova

ore 13 Pranzo riservato ai partecipanti