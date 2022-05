"Aspetto e spero" al Teatro Garage

Venerdì 20 maggio alle 21.00 alla Sala Diana del Teatro Garage, debutta la commedia di Fabio Fiori "Aspetto e spero", da lui stesso diretta nell’interpretazione di Yuki Assandri, Chiara Gnecco, Roberto Dal Ben e Alessandro Silvio. Una commedia fresca e divertente, adatta a tutti, per ridere di gusto sulle bizzarre dinamiche della vita di coppia, a partire dalla gelosia.

Se la gelosia è, come da definizione del vocabolario un “Sentimento tormentoso provocato dal timore, dal sospetto o dalla certezza di perdere la persona amata ad opera di altri”, il vero problema capita quando in una coppia lui non è affatto geloso… ma invece lei pensa che non esista amore senza gelosia.

Queste le premesse, sufficienti a costruire una storia divertente, ricca di equivoci e momenti imbarazzanti con l’aggiunta di colpi di scena e un pizzico di sana follia che, ovviamente, non si possono anticipare, lasciando allo spettatore il gusto di scoprire la trama nel suo svolgimento.

I protagonisti si troveranno a vivere cose che in realtà non sono come sembrano, comportandosi di conseguenza e dando luogo a situazioni esilaranti in cui il pubblico si sentirà inevitabilmente partecipe, parteggiando per i personaggi a seconda del momento, fino ad un finale decisamente inaspettato; perché è vero che l’amore vince sempre ma chi ha detto che debba vincere facilmente?