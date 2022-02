"Aspettando la primavera": tour interculturale legato su tradizioni e costumi legati alla primavera

Ultimo appuntamento di febbraio per i percorsi di "Passeggiando con Migrantour Genova", tour a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro nati per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, occasione di incontro e dialogo con le diverse culture che animano il nostro Centro Storico.

Sabato 26 febbraio alle ore 15.00 appuntamento con "Aspettando la primavera" . La passeggiata, condotta da cittadini di origine straniera, sarà l’occasione per parlare di migrazioni, intercultura, accoglienza e dialogo per scoprire e pregustare i colori, i profumi parlando delle feste legate all’arrivo della Primavera. Ogni Paese, infatti, ha le proprie particolarissime usanze per celebrare l’inizio della Primavera, anche date differenti rispetto alll’inizio “canonico” della nuova stagione. Alcuni paesi, come la Romania, festeggiano il primo giorno di primavera in buon anticipo: il 1° marzo. È una festa unica, molto sentita dai bambini, le cui origini affondano nell’antichità, nella tradizione legata alle pratiche e credenze agricole. Il 1° marzo corrispondeva al nuovo anno: marzo era il protettore dei campi e del bestiame, un dio che impersonificava la rinascita della natura.

Info: Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone. Per info e prenotazioni: vdionisi@solidarietaelavoro.it; tel. 0102723820