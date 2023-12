Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino, presenta un nuovo appassionante concerto per questo mese. L’appuntamento è per domenica 10 dicembre alle ore 16 al Grand Hotel Savoia di Genova con “Aspettando Natale…l’Opera in salotto”. Protagonisti saranno il soprano con GIORGIA ROTOLO e il pianista ROBERTO MINGARINI. Un evento in duo con un intenso programma che saprà coinvolgere emotivamente il pubblico, appagato anche anche dalla bellezza del luogo ospitante.

Come sempre Musicamica offre un ascolto di qualità dando spazio al talento. Giorgia è un giovane soprano con già alle spalle una carriera di numerosi debutti sia italiani che esteri, così come Roberto, pianista d’esperienza pluripremiato a livello nazionale e internazionale.

MUSICHE

Programma d’Opera

“Temerari…come scoglio” da Così fan tutte —> Wolfgang Amadeus Mozart

“C’est des contrebandiers…Je dis…” da Carmen —> Georges Bizet

“Embroidery” da Piter Gritten —> Bejamin Britten

Piano 2’

“Sì, mi chiamano Mimì” da La Bohème —> Giacomo Puccini

“Donde lieta” da La Bohème —> Giacomo Puccini

Piano 5’

“Piangete voi? …Al dolce guidami” da Anna Bolena —> Gaetano Donizetti

“In quali eccessi…Mi tradì..” da Don Giovanni —> Wolfgang Amadeus Mozart

MAGGIORI INFO

Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

Info e prenotazioni al numero 339 653 1632

BREVI BIO

Giorgia Rotolo

Giovane soprano genovese nata nel 1993. Si diploma col massimo dei voti nel 2013 al conservatorio “N.Paganini” di Genova sotto la guida di Gloria Scalchi. Lo scorso Dicembre è stata Clorinda nella produzione de La Cenerentola del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal M° R. Minasi e con la regia di P. Gavazzeni e P.Maranghi. Nel Novembre 2021 ha invece fatto il suo debutto a Santa Cecilia come Vagaus nella Juditha Triumphans di Vivaldi sotto la direzione del M° F. M. Sardelli. Oltre ai recenti sopracitati Giorgia debutta svariati ruoli, quali Flaminia, Cesare, Niece I (a fianco di G. Kunde, R. Plowright, L. Partridge), Belinda, Flora (Britten), Bastiana (regia di D. Livermore, più di 40 repliche), Barbarina in contesti di rilievo come Palau Reina Sofia, il Barga Opera Festival, il Teatro Carlo Felice ed il Nervi Summer Music Festival, l’Opera Giocosa di Savona ed il Voxonus Festival, sotto la direzione di Maestri quali Sardelli, Spotti, Franklin, Biondi, Böer, Tebar, Smith, Brandani, Bressan e con le regie di Livermore, Gandini, Decker, Sagi, Gavazzeni, Maranghi e Aguilera. Ha fatto parte del “Centre de perfeccionament Plácido Domingo” di Valencia dal 2016 al 2018, successivamente ha studiato e si è perfezionata con la M° Desirée Rancatore fino al 2021. È attiva a livello concertistico come solista e con diverse formazioni anche di musica contemporanea (ALArkestra, AtomicBomBrass Quintet, Quartetto Conte) e ha partecipato a numerose masterclass tra cui quelle di M. Devia, P. Domingo, E. Lloris, C. Albelo, J. Aragall, S. Prina, D. Rancatore, G. Scalchi, U. Finazzi, R. Vignoles, D. Livermore, E. Gravagnola, N. Fresneda. Tornata stabilmente in Italia, ha fondato il duo da camera Altair col pianista M° Simone Sammicheli e cominciato ad esibirsi nella stagione concertistica GOG 2022/2023. Il duo ha prossimamente in calendario alcuni concerti e progetti musicali.

Roberto Mingarini

Nato a Santa Margherita Ligure, si è diplomato al Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del M° Franco Trabucco. Ha in seguito studiato con Leonid Brumberg. Vincitore di premi nazionali ed internazionali, La Spezia, Corsico, Stresa, tiene concerti in numerose città italiane ed importanti associazioni concertistiche, ed in numerosi paesi esteri quali Francia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio, Grecia, Egitto, Inghilterra, Libano, Algeria, Turchia, Croazia. Romania. Ha compiuto tournée in Giappone e concerti a Cipro, Tokio, New York, Los Angeles, San Francisco, Phoenix ed in Brasile. Ha suonato come solista con le orchestre sinfoniche di Arad (Romania), Sinfonica di Sanremo, Sinfonica Giovanile di Genova, sinfonica di Santos, San Paolo,Natal (Brasile). Il suo repertorio comprende programmi solistici e cameristici; e con cantanti lirici, sia nella liederistica che nell’opera. Ha collaborato con cantanti di fama internazionale come Gabriella Ravazzi, Luisa Maragliano, Katia Ricciarelli, Luciana Serra, Adelina Scartabelli, Ottavio Garaventa, Renato Bruson e strumentisti quali i violinisti Ilya Gringolts, Sayaka Shoji, il trombettista Armando Chitalla, ed il flautista Severino Gazzelloni.Tra i direttori con cui ha suonato ricordiamo Michele Trenti, Piero Gallo, Gian Marco Bosio, Aldo Faldi, Walther Prost, Martinho Lutero Galati De Oliveira. Numerosi sono gli impegni artistici in stages internazionali ed allestimenti operistici, tra i quali il Laboratorio Lirico Spazio Musica di Orvieto e la Camerata Dei Laghi di Gallarate in occasione dei quali ha collaborato come Maestro sostituto e ripassatore. Ha al suo attivo varie registrazioni, dirette radiofoniche e televisive.