Santa Margherita Ligure: musica in attesa del Ferragosto

Orario non disponibile

Quando Dal 13/08/2021 al 14/08/2021 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure aspetta il Ferragosto in musica.

Venerdì sera, alle 21.30, l’anfiteatro Bindi dei giardini a mare ospita infatti il concerto, organizzato dal Comune, della Jazz&Saudade Experience, formazione composta da Alfredo Ferrario (clarinetto), Fabrizio Cattaneo (tromba e filicorno), Alessandra Cabella (voce), Bruno Sartore (pianoforte), Fabrizio Chiaccella (contrabbasso) e Matteo Pinna (batteria). Accanto a brani strumentali di jazz tradizionale, Alessandra Cabella canterà in portoghese, facendo una ricerca filologica sui testi poetici, venendo accompagnata da musicisti professionisti di livello internazionale. Questo concerto conterrà inoltre una sorpresa linguistico-musicale che verrà presentata per la prima volta proprio a Santa Margherita Ligure.

Prosegue inoltre la XIV edizione del Santa Festival, rassegna musicale organizzata dall’Associazione Musicamica in collaborazione con il Comune nell'ambito dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale, per la direzione artistica di Giovanna Savino: venerdì alle 21.30, a Villa Durazzo, concerto per Glauco Cambursano con i partecipanti al Corso Internazionale di Alto Perfezionamento di flauto del Maestro Maurizio Valentini.

Sabato, sempre alle 21.30, all’oratorio di San Bernardo, nell'omonima piazzetta, concerto di Lorenza Cevasco (mezzo-soprano), Luana Wilhelmi (contralto) e Guido Ferrari (organo), su musiche di Pergolesi, Handel e Bach.

Si ricorda che per la partecipazione è necessario esibire il Green Pass. Per info e prenotazioni di ogni singolo evento www.livesanta.it.

È stato invece annullato dagli organizzatori, a causa di un infortunio, il concerto inizialmente previsto per la serata di Ferragosto, sempre all'anfiteatro Bindi, del Magnasco Trio per un omaggio ad Astor Piazzolla.