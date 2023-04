Mercoledì 19 aprile l’Associazione Amici dell’Acquario chiude il ciclo “Scienza ed Arte, un binomio (im)possibile?” con l’incontro dal titolo “L'artista chimico e il chimico artista" a cura di Giovanni Petrillo, Professore Ordinario in Chimica Organica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova, e Federico Locardi, Ricercatore in Chimica Fisica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova.

Arte e chimica sono sempre state legate a filo doppio fin dai tempi più antichi: da una parte i due relatori ricorderanno il notevole contributo fornito da artisti al progresso della chimica, dall'altra illustreranno come il sapere chimico può facilmente trasformarsi in arte e generare artisti.

Giovanni Petrillo è professore Ordinario di Chimica Organica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) dell’Università di Genova, dove ha svolto attività di ricerca (circa 130 pubblicazioni all’attivo) e di insegnamento. È stato coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in “Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali” e Presidente della Biblioteca della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche Naturali. Attualmente fa parte del Comitato Scientifico del Museo di Chimica del DCCI. Ha tenuto diverse conferenze e seminari divulgativi ispirati alla chimica, anche per il Festival della Scienza, in collaborazione con negozi ed attività storiche della città di Genova come Pietro Romanengo e Figli, Drogheria Torielli, Giglio Bagnara, Istituto Alberghiero Bergese.

Federico Locardi è ricercatore in Chimica e si è laureato con una tesi inerente l'applicazione di metodologie chimico fisiche per lo studio di pitture murali seicentesche. Ha quindi proseguito gli studi ottenendo il titolo di Dottore di Ricerca in Chimica nel 2015 sul tema dei materiali luminescenti per applicazioni nell'optoelettronica. Dopo alcuni anni di post-doc presso il DCCI dell'Università di Genova e il Nanochemistry Department dell'Istituto Italiano di Tecnologia, nel 2019 si trasferisce presso la Gent University (Belgio) nel gruppo PCN (Physics and Chemistry of Nanostructures). Attualmente il suo campo di ricerca e le materie di insegnamento vertono sullo sviluppo di nuovi nanomateriali luminescenti per applicazioni optoelettroniche e l’applicazione di conoscenze chimico fisico per lo studio del degrado e della conservazione del patrimonio artistico.

L’incontro è previsto alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it