Tornano le visite guidate ai palazzi storici di Cornigliano a cura di Ascovil

Per la prima vota all’interno dei Rolli Days, ASCOVIL, l’associazione delle ville di Cornigliano, proporrà i tour fra i palazzi di villa della delegazione. Quattrocento metri circa lungo l’antico asse viario posizionato a monte di via Cornigliano, visitando tre palazzi ed un giardino. Ma anche una passeggiata alla scoperta, tra i caseggiati moderni, di tutte quelle antiche architetture, un tempo dimore patrizie, oggi ancora esistenti ma “invisibili”: edifici magari normalmente aperti al pubblico o trasformarti in condomini ed anche volumi diroccati ed abbandonati.

Gli studenti universitari ed alcuni volontari aiuteranno i visitatori a calarsi nel Cinquecento e a vedere con occhi diversi il paesaggio circostante ormai profondamente modificato ma ancora perfettamente leggibile. Il filo conduttore della visita sarà la famiglia di Ambrogio Spinola, il grande condottiero, e amico di Rubens, la cui fama è paragonabile solo a quella di Andrea Doria. Ambrogio e alcuni suoi parenti avevano a Cornigliano le proprie residenze di villeggiatura che saranno visitabili scoprendo le committenze a famosi architetti come Spazio, Ponsello e pittori come Semino e, proprio nella dimora di Ambrogio Spinola, i Calvi.

Con partenza dai giardini Melis, dalle 10 alle 19, ogni 20 minuti e per la durata di circa due ore, sarà possibile fare questo tuffo nel passato durante il quale si verrà anche accolti dagli antichi proprietari Spinola impersonati dal Gruppo Storico Sestrese. L’offerta di Cornigliano proposta da Ascovil per i Rolli Days non termina però con il solo tour. Sarà possibile visitare, con cadenza sempre di 20 minuti, una piccola esposizione installata nelle sale di villa Spinola Dufour di Levante sul tema “Il mare a Cornigliano al tempo dell’Ancien Régime”. Un'esposizione che vuole raccontare le caratteristiche dell’antico litorale di Cornigliano con le attività produttive (pesca, commercio dell’olio e produzione di cordame) e la costruzione di imbarcazioni, tra cui una galea per Ambrogio Spinola. Ma il mare è anche legato alla villeggiatura della nobiltà, non solo come comodo mezzo di spostamento ma come luogo per feste ed incontri sulla spiaggia ed anche il “barcheggio”.

Le spiegazioni in villa Spinola Dufour sono a cura degli studenti dell’Istituto Firpo. La mostra è realizzata in collaborazione con il Circolo modellisti autorità portuale Genova, Silvano Porcile, la famiglia Michelini e il Gruppo storico culturale Sextum.