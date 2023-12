Ascanio Celestini al Teatro Modena con “Rumba”, un ritratto sorprendente di San Francesco

Ascanio Celestini torna in scena a Genova con “Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, che dopo il debutto all’ultimo Romaeuropa Festival, sta girando l’Italia riscuotendo un grandissimo successo. Con questo nuovo spettacolo, in scena al Teatro Gustavo Modena il 3 e 4 gennaio, si conclude la trilogia (iniziata con “Laika” e proseguita con “Pueblo”) che l’artista romano ha dedicato alle periferie urbane e umane, alla memoria collettiva e individuale osservata attraverso quelle figure emblematiche che hanno formato l’identità del nostro paese.

Al centro di Rumba c’è il ritratto originale e sorprendente di San Francesco d’Assisi, noto in tutto il mondo per aver fondato l’ordine religioso, in seguito denominato francescano, e per aver composto il Cantico delle Creature, con cui diede inizio alla tradizione letteraria italiana. Ma la vita del religioso di Assisi è stata piena di vicende straordinarie: dall’infanzia agiata alla passione per la letteratura cavalleresca, dalle guerre di religione alla prigionia, dal lavoro come muratore alla santità, Celestini porta in scena, attraverso la sua affabulazione mista di ironia e disincanto, la vicenda di un anticonformista. Francesco fu un uomo controcorrente che rinunciò ad ogni ricchezza per dedicare la propria vita ai poveri. Un cavaliere che ai tempi delle Crociate rifiutò di combattere per predicare la pace e la fratellanza tra cristiani e musulmani. Fu anche il primo a realizzare un presepe nella notte di Natale di 800 anni fa (1223) nel piccolo paese di Greccio, nel Lazio.

«Mi sono chiesto perché la figura di Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli – spiega Celestini – e, se invece che nel 1182, fosse nato ai nostri tempi, dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino? Quale presepio farebbe tra i cassonetti dell’immondizia?».

Rumba va in scena al Teatro Modena mercoledì 3 gennaio alle ore 20:30 e giovedì 4 gennaio alle 19:30. Mercoledì 3 gennaio servizio navetta gratuito per il Teatro Modena offerto da A.Se.F, con partenza alle ore 19:30 davanti al Teatro Ivo Chiesa. Prenotazioni al numero 010 5342400 dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.