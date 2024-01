Artrosi: come trovare le soluzioni del dolore

Si calcola che l’artrosi sintomatica colpisca in Italia almeno 4.000.000 di persone, producendo costi totali intorno ai 6,5 miliardi di Euro. L’impatto economico è rilevante in termini sia di costi diretti per i sistemi sanitari, che di costi indiretti come la perdita di produttività, la disabilità e il pensionamento anticipato. Questa patologia incide, spesso in maniera decisamente rilevante, su molti aspetti collegati alla propria qualità di vita. Se l’aspetto culturale della prevenzione fosse maggiormente diffuso, si potrebbe fare molto per questa patologia, come approfondiremo nel corso del workshop.

Sarà affrontata la dinamica della formazione del processo artrosico, la cui comprensione chiarirà la meccanica che sta a monte di tutti i classici processi artrosici degenerativi. Sarà dedicato ampio spazio alla parte pratica durante la quale proveremo immediatamente gli effetti benefici dei concetti esposti, sia in ottica preventiva, sia di sollievo da dolori attualmente presenti.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.

La partecipazione è gratuita ma, è richiesta la prenotazione in quanto i posti sono limitati.

E-mail genovacultura@genovacultura.org

Tel. 0103014333 - 3921152682

