Artisti menefreghisti Vol. II

"Artisti menefreghisti" è un manifesto, uno spazio per dare voce a quella realtà sotterranea della cultura urbana priva di un reale luogo di espressione comune. Live al Bonfim Club domenica 5 Marzo.

Il Prof

Giacomo Profumo,giovane artista classe 95 in arte "il prof" uscito da pochi anni si è messo subito in gioco alternando musicalità Urban, underground ed elettronica ad alcune più pop sperimentali. Qualche anno fa pubblica il suo primo album "10 anni" seguendo con alcuni singoli gli anni successivi. Per lui si tratta del quarto live e del suo secondo al Bonfim nel quale ha sempre avuto il modo di esprimersi al meglio e di accrescere la sua esperienza musicale.

Pietrino

Classe 00' nasce nei vicoli, ora emblema della scena sturlese, e' un ragazzo pieno di grinta pronto a farsi notare nella scena genovese mischiando tecniche innovative al classico old school. Quest'anno certamente sentiremo parlare ancora di lui.

Lollo Pais

Nato a Genova. Cresciuto tra San Fruttuoso e Marassi, ora residente a Borgoratti. Scrive da quando ha 14 anni.

Caratterizzato da suoni melodici sfociando nel pop / rap. Un anno fa esce "Parigi", brano con cui ritorna dopo una lunga pausa con la musica e arriva a fare 7mila ascolti su spotify. Il 13 dicembre esce "San lorenzo" , disco di 12 tracce scritto di getto con pezzi come "mai più" "mon frere" e "telespallabob" con cui raggiunge i 2 mila ascolti per ciascun brano. Il 17 febbraIo esce "cielo arancio" , prodotta da Den Toki con cui si instaura una grande amicizia e una stretta collaborazione. Il video di "Cielo arancio" arriva nella prima settimana a fare 6 mila visualizzazioni su youtube.

Al mixaggio DJ GreenGo