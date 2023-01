"Artisti menefreghisti" live al Bonfim Club

"Artisti menefreghisti" è un manifesto, uno spazio per dare voce a quella realtà sotterranea della cultura urbana priva di un reale luogo di espressione comune. Live al Bonfim Club domenica 5 febbraio.

Sonny

Artista Urban, con base Genova, fonda le sue radici nell' hip hop underground e nel rap della vecchia scuola, contagiato da influenze elettroniche e trap dell'oltreoceano. Riesce a comunicare istantaneamente con lo stile e la stravaganza dei testi che lo contraddistinguono, capace di descrivere luoghi comuni e tematiche sociali con ironia e sarcasmo. Sonny presenterà in anteprima al Bonfim Club il suo nuovo album "SonnyWorld" in uscita ufficiale ad Aprile su tutte le piattaforme di streaming e nei webstore.

Il Prof

Giacomo Profumo,giovane artista classe 95 in arte "il prof" uscito da pochi anni si è messo subito in gioco alternando musicalità Urban, underground ed elettronica ad alcune più pop sperimentali. Qualche anno fa pubblica il suo primo album "10 anni" seguendo con alcuni singoli gli anni successivi. Per lui si tratta del quarto live e del suo secondo al Bonfim nel quale ha sempre avuto il modo di esprimersi al meglio e di accrescere la sua esperienza musicale.

Il Chicco

Artista emergente della scena genovese che propone una nuova visione di Rap e melodie, mescolando l’immaginario di strada al romanticismo.

Pietrino

Classe 00' nasce nei vicoli, ora emblema della scena sturlese, è un ragazzo pieno di grinta e vigoroso pronto a farsi notare nella panorama genovese mischiando tecniche innovative al classico old school.

Mixing by GreenGo

Ingresso Libero