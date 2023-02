Artisti circolari: mostra di opere dei maestri del riutilizzo a Villa Piantelli

Sabato 4 febbraio 2023 dalle ore 10 alle ore 18 a Marassi in Villa Piantelli, Corso De Stefanis 8 si terrà l’evento “#artisticircolari - Uno sguardo diverso alle “cose” per dare loro una nuova vita: lo spazio dell’economia circolare”. L’evento nasce da un’idea di Elda Accettulli ed è promosso dal Circolo Culturale Ricreativo Villa Piantelli dell’USD Marassi Quezzi ed è stato subito accolto e patrocinato con grande interesse dal Municipio 3 Bassa Val Bisagno perché in esso si ritrova una relazione tra artisti e semplici cittadini che creano riciclando, utilizzando oggetti e materiali di scarto per dargli una nuova vita, inoltre si vuole coltivare una “comunità inclusiva”, con la volontà di sensibilizzare il pubblico (di qualsiasi età!) verso uno stile di vita più sostenibile, il tutto dando spazio a coloro che trovano una nuova funzione d'uso agli oggetti che trovano in casa.

L'Economia Circolare è un sistema economico in cui i rifiuti di qualcuno diventano risorsa per qualcun altro, dove si opera per estendere la vita utile di un prodotto, si cerca di recuperare i materiali, si favorisce la condivisione per ridurre lo spreco, si rimette “in circolo” il bene. Destinato non solo agli appassionati del vintage e non solo, dell’oggetto rimasto in soffitta o dimenticato in cantina, tra collezionismo, curiosità e riuso il Municipio III Bassa Valbisagno potrebbe organizzare l’evento prende ispirazione da iniziative analoghe in altre realtà quali Il Fè in fiera di Ferrara, Mercatino al volo Modena, etc.

Angelo Guidi, Presidente del Municipio 3 Bassa Val Bisagno, sottolineato la bontà dell’iniziativa “Il nostro intento è la sensibilizzazione in ambito ambientale e sulla gestione dei rifiuti. Qualsiasi oggetto, giunto alla fine del suo ciclo vitale, si reinventa e torna a nuova vita. In un’epoca in cui finalmente l’essere umano sembra cosciente del peso che costituisce per il mondo che lo circonda ecco che ridurre gli sprechi a zero (o quasi) diviene una priorità in tutti i settori della vita, Il Comune di Genova è fortemente impegnato in questo ambito con importanti progetti quali ad esempio C-City, il Municipio 3 Bassa Val Bisagno vuole fare la sua parte al meglio”.

“L’evento ha comunque un’evidente rilevanza culturale - spiega l‘assessore municipale Barbara Lagomarsino con delega alla cultura, ai servizi alla persona e al sociale - ma anche una valenza sociale di non poco conto: confidiamo in una ampia e fattiva partecipazione”.