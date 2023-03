L'artista Francesco Masala espone la mostra d'arte: "Un ponte per il futuro"

Lo Studio Legale Katia D'Avanzo insieme con lo Sponsor dell'Enoteca Squillari organizza a una mostra d'arte dal titolo: "un Ponte per il futuro" curata dall'artista Francesco Masala, in occasione della Giornata internazionale della donna (8 Marzo) alle ore 18:00 presso lo Studio Legale Katia D'Avanzo Via XX Settembre 25/5 scala B Genova.

Per informazioni si prega contattare gli organizzatori:

Katia D'Avanzo

Avvocato Cassazionista

e-mail: avvkatiadavanzo@gmail.com

mobile: +39 335 636 39 72

Francesco Masala

Artista

e-mail: francescomasala49@gmail.com

mobile: 346 640 27 51