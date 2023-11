Artemisia Gentileschi: visita speciale alla mostra di Palazzo Ducale

Orario non disponibile

Dal 03/12/2023 al 01/04/2024

Indirizzo non disponibile

ARTEMISIA GENTILESCHI: la visita guidata speciale alla mostra di Palazzo Ducale. Per comprendere ed ammirare una selezione delle oltre 50 opere esposte che includono quelle della “pittora” romana, del padre Orazio Gentileschi Lomi e di molti altri genovesi e non. Per un’esperienza che arricchirà la vostra giornata a Genova con la bellezza della pittura seicentesca ed il racconto di una storia umana e artistica appassionante.

Si propongono visite di gruppo in piccoli gruppi o visite private solo a cura di guide professioniste.

Informazioni e prenotazioni: https://www.gogenova.com/it/artemisia-gentileschi-la-mostra-a-palazzo-ducale/