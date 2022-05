Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 19,30 arriva "Arte e tradizioni nel Corpus Domini", visita guidata fra la Cattedrale e il Museo del Tesoro. In omaggio la pubblicazione “La Cassa del Corpus Domini”.

In occasione della prossima festa del Corpus Domini, un itinerario di riscoperta delle tradizioni che i genovesi seguivano per onorare questa importante festività, culminante in una solenne processione che si snodava per le vie della città coinvolgendo le autorità civili e religiose, la nobiltà, le corporazioni artigianali e il popolo in festa.

Proprio per onorare al massimo questa memoria nel sec. XVI la Repubblica decide di far realizzare una imponente Cassa processionale del Corpus Domini, richiedendo che fosse “tutta d’argento, che serà d’ogni bellessa e potrà stare al paro di qualsivoglia altro”. Era il 1553... ci vollero però più di duecento anni perché se ne ottenesse il completamento, dopo disagi, sotterfugi e contrattempi di ogni genere. Il risultato però fu degno della Superba e fonte di grande orgoglio per i genovesi, che fino a poco tempo fa ancora la conducevano per le vie del centro storico nel giorno della festa.

Il percorso della nostra visita prenderà avvio da piazza San Lorenzo, dove si evidenzieranno le antiche direttrici stradali lungo le quali venivano svolte le principali processioni, non senza rievocare vivaci immagini e aneddoti legati a queste occasioni solenni, ma non sempre ordinate! Si proseguirà quindi nel Museo del Tesoro, dove è attualmente conservata la Cassa processionale del Corpus Domini. Non mancheranno riferimenti ad alcune opere ad essa collegate.

A fine visita ciascuno riceverà in omaggio il pregevole volumetto fotografico "La cassa del Corpus Domini", con testo di Franco Boggero e fotografie di Piero Fantoni e Sandra Gatti (Genova, 2019).

Note sintetiche: Giovedì 16 giugno 2022, ore 19:30. Solo su prenotazione. Costo 14 euro. Appuntamento presso la biglietteria del Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) dalle ore 19.

Info e prenotazioni via mail a: prenotazioni.festigium@gmail.com, tel. 010/2091863.