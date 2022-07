"Arte tradizionale e emozioni": la mostra benefica per aiutare la ricerca sul Parkinson

La mostra di Lucia Fantoni, che si terrà a partire dal 28 luglio, con inaugurazione venerdì 29 presso la Cella Art Gallery di Genova, avrà lo scopo di porre l’attenzione e aiutare la ricerca su questa malattia. Il ricavato delle vendite, infatti, sarà interamente devoluto all’associazione Api che si prodiga nella lotta al Parkinson e che coinvolge gli operatori del settore che quotidianamente si impegnano quotidianamente nel migliorare la vita di chi affetto dalla malattia

Lucia Fantoni dirige il mondo delle emozioni col pennello, come un direttore d’orchestra fa con le note. E allora i petali si fanno accordi per comporre melodie semplici quanto emotive, che seguono metriche libere, sulla suggestione di una libertà che si fa ora ricordo, ora speranza. E forse, quindi, “tradizionale” diventa una finestra sul nuovo che avanza e che, grazie alle emozioni, sublima il passato per regalarlo al presente.

Lucia Fantoni è un’artista che esprime la sua arte attraverso la stesura di colori densi, pastosi e molto luminosi. Una luce che si irradia sulla tela sia che scelga la via del naturalismo, con la rappresentazione di fiori e carnali ispirati dal suo grande giardino, sia che vada verso una scelta informale dove la mimesi è abbandonata per lasciare posto al fluire del colore in armonia con la propria emozionalità.

La tradizione è una presenza che traspare in ogni suo lavoro, è la cultura che permea il suo quotidiano e la sua arte e che, per forza di cose, entra in ogni suo dipinto. Ma è mutuata dall’impeto del gesto e dall’istinto verso il colore, che è ciò che lo spettatore avverte davanti al quadro e di ciò ne è investito e catturato.