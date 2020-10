"Art", commedia crudele e divertente sull’amicizia, al Teatro della Tosse

"Art" di Yasmina Reza, è la nuova produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tossediretta da Emanuele Conte che avrebbe dovuto debuttare in prima nazionale a Genova lo scorso 26 marzo, e che va in scena dal 14 al 25 ottobre; interpreti Graziano Sirressi, Enrico Pittaluga e Luca Mammoli, tre attori del collettivo Generazione Disagio. La produzione ha debuttato ad AstiTeatro a settembree apre la programmazione autunnale a Genova.

Art è una commedia crudele e divertente sull’amicizia, tradotta in oltre trenta lingue, Premio Moliére nel 1994. In una stanza, tre amici - Marc, Serge e Yvan, si confrontano sulla qualità artistica di un quadro completamente bianco, discutendo sul prezzo per il quale è stato acquistato da uno dei tre. La discussione diventa presto un dibattito dai toni accesi sull'arte contemporanea e sfocia in un violento litigio che non riguarda più l'arte, ma il loro stesso rapporto di amicizia. In un crescendo di dialoghi serrati, i tre protagonisti sveleranno personalità e nevrosi, arrivando ad incrinare, forse in modo irreparabile, il loro rapporto.