Il Teatro della Tosse porta in scena "Art" in streaming gratuitamente

ART è una commedia crudele e divertente sull’amicizia, tradotta in oltre trenta lingue, Premio Moliére nel 1994. ART è un testo di Yasmina Reza, una delle maggiori drammaturghe in lingua francese, autrice, tra gli altri, de “Il dio del massacro” da cui Roman Polanski trasse il film “Carnage”. Il Teatro della Tosse la porta in scena in streaming, il 6 marzo 2021 alle ore 21, gratuitamente, sul canale Youtube del teatro.

Dopo le fortunate repliche dello spettacolo dello scorso ottobre, ART torna in una serata di incontro con il regista Emanuele Conte, gli attori Luca Mammoli , Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi e la curatrice indipendente di arte contemporanea Anna Daneri,

Accompagnato da estratti video dello spettacolo, sul palco della Sala Campana un dialogo sull’amicizia, sugli equivoci ma anche sull’arte contemporanea e le sue ambiguità – metafora anche della complessità dei rapporti umani – sul senso degli spazi vuoti e dei silenzi, nell’arte come nella vita.

Marc, Serge e Yvan – si confrontano sulla qualità artistica di un quadro completamente bianco, discutendo sul prezzo altissimo per il quale è stato acquistato da uno dei tre. La discussione diventa presto un dibattito dai toni accesi sull’arte contemporanea per sfociare in un violento litigio che non riguarda più l’arte, ma il loro stesso rapporto di amicizia.

In un crescendo di dialoghi serratissimi, i tre protagonisti, sempre a distanza tra loro, giocano una partita a scacchi dentro quadrati di luce, un confronto nudo, frontale, quasi cinematografico, in cui personalità e nevrosi arrivano ad incrinare, forse in modo irreparabile, il loro stesso rapporto.

Il bianco del quadro è lo spazio vuoto che diviene regno di equivoci, di non detti, di silenzi; uno specchio in cui si è costretti a scavarsi dentro, un terreno di confronto in cui ciascuno può cercare di vedere quello che vuole oppure scegliere di non vedere assolutamente nulla.