Art Festival in piazza della Vittoria con street food di qualità e intrattenimento per grandi e piccini

L'Associazione Italiana Cuochi d'Autore, in collaborazione con il Civ Piazza della Vittoria, organizza l'Art e Street Food Festival in piazza della Vittoria a Genova. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, tre giorni all'insegna del cibo di qualità e dello street food d'autore, con uno speciale intrattenimento pensato per i bambini e non solo, ovvero i tradizionali e intramontabili giochi di legno fatti come una volta.

Operatori selezionati porteranno in piazza le eccellenze dello street food locale e delle diverse regioni italiane: si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne e le pannocchie alla brace, ma anche il meglio del cibo da strada italiano come gli hamburger di fassona. Il tutto accompagnato da abbondante birra artigianale italiana e belga.

L'AICI (Associazione Italiana Cuochi Itineranti) con il marchio “Chef on The Road” propone street food di qualità cucinato al momento durante i principali eventi fieristici, enogastronomici e culturali. Info sulla pagina Facebook AICI Eventi.