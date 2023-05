“Art&Craft Market”, mostra-mercato di illustrazione, artigianato e libri

Prezzo non disponibile

In occasione della Design Week 2023, l'Associazione Arci Pepita Ramone Aps presenta “Art&Craft Market”, la mostra mercato di illustrazione, artigianato e libri che si svolgerà domenica 28 maggio dalle 11 alle 20 in piazza Valoria. In esposizione: Lara Motterlini, Valeria Nieves, Sonia Traversa, Luca Imperatore Antonucci, Vale Blu Blu, Mitidesign, Nicola Congiu, Collettivo Pepita Ramone.

INK ASTRI: mostra delle opere selezionate a tema ENERGIA - Con le opere di: Fabio Bruzzone, Sara Giantin, Lorenzo Franco, Guido Bottazzo, Alessandro Lorusso, Valeria Beccari, Valeria Candelori, Giuseppe Zotti, Grazia Salierno, Eugenio Coppo.

LIVE PAINTING SELVAGGIO: tela libera, aperta a tutti

CLICK: laboratorio di fotografia per bambini (Info e prenotazioni bencivengadaniele@gmail.com)

RIFFA SOLIDALE Come funziona? Semplice, prendi un biglietto e vinci sempre! I fondi raccolti andranno a sostegno dei circoli Arci in Emilia-Romagna.

Per tutti i partecipanti di BIRRALONGA, il primo biglietto è omaggio.