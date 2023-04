Art Connection - Gianluca Salcuni quartet feat. Kristin Berardi

Da Koumala a Lucerna, passando per Milano per approdare a Genova. Gianluca Salcuni e Kristin Berardi sono una compagine originale, a tratti onirica che ci offre un viaggio attraverso composizioni originali e standard. Uno spaccato di luci e ombre musicali che spazia tra generi diversi ma intimamente connessi. Esperienze che si fondono per catturare l'essenza della musica in tutte le sue forme.

Musicista creativa, compositrice ed insegnante, Kristin Berardi ha ottenuto diversi riconoscimenti per le proprie qualità artistiche, tra cui il primo premio al Montreux Jazz Festival Jazz Vocal Competition. Una voce cristallina, capace di cogliere ogni sfumatura, coinvolgente ed emozionante. Di recente pubblicazione l'ultimo album “The Light and the Dark”, dedicato alle luci e alle ombre della vita.

Ad accompagnare Kristin e Gianluca, una ritmica di consolidata esperienza, attiva da anni nella scena del jazz internazionale, con Marco Detto al pianoforte, Marco Ricci al contrabbasso e Mattia Venturella alla batteria.