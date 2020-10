"Art" di Yasmina Reza al teatro Garage

Sabato 3 e domenica 4 ottobre la Compagnia Il Crocogufo propone alla Sala Diana "Art" di Yasmina Reza per la regia Federica Menini.

La Reza è una drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice francese, acclamata come una delle principali drammaturghe in lingua francese, le sue opere teatrali sono state adattate e rappresentate in molti paesi ricevendo premi e riconoscimenti; è autrice, fra l’altro, de “Il dio del massacro” (da cui Roman Polanski ha tratto il film “Carnage”) e “Babilonia”.

“Art” è un testo tanto divertente quanto crudele, che rappresenta l’egoismo e l’ipocrisia che regolano i rapporti d’amicizia.

«Il mio amico Serge ha comprato un quadro - annuncia Marc ad apertura di sipario -. È una tela di un metro e venti per un metro dipinto di bianco». Subito dopo Marc viene a sapere dallo stesso Serge che il quadro è stato pagato cinquantamila euro, cosa che Marc giudica assurda. Un terzo amico, Yvan, che ha già abbastanza guai con i preparativi del suo matrimonio, non prende posizione venendo accusato dagli altri due di pusillanimità e doppiezza, così la serata, che i tre decidono di passare insieme, si trasforma in un regolamento di conti, un gioco al massacro. Il quadro bianco diventa il rivelatore da cui affiorano nevrosi, risentimenti e rivalità mentre le parole si fanno sempre più velenose fino a ridurre in macerie la fragile impalcatura del loro rapporto di amicizia.

L’arte è la metafora della soggettività assoluta e, quindi, dell’impossibilità di comunicare. I toni della discussione, dal divertimento all’aggressività, rivelano risentimenti e rivalità di un gruppo di compagni legati ormai solo dal ricordo di uno sguardo che, probabilmente, un tempo condividevano.

Interpreti sono Franco Baldan, Angelo Formato, Alessandro Silvio.

Nei giorni di programmazione la biglietteria alla Sala Diana apre a partire da un’ora prima dello spettacolo: tel. 3770897309