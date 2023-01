Indirizzo non disponibile

Dopo l'event del 19 gennaio scorso, torna a Genova Art Battle, il più grande torneo al mondo di pittura competitiva dal vivo. Genova è stata la prima città in Italia a produrre questo evento, solo da pochi mesi le battaglie si svolgono anche a Firenze. Prossimo appuntamento giovedì 16 febbraio presso l'Area Archeologica dei Giardini Luzzati.

Apertura porte ore 20, inizio Art Battle fissato alle 21:30 e termine dell'evento alle 22:45 circa. 12 pittori si sfideranno in 3 round da 20 minuti l'uno, per trasformare le loro tele bianche in capolavori, il pubblico votando dopo ogni round ne decreta il vincitore. Durante la serata i quadri vengono messi all’asta e possono essere acquistati attraverso un’asta silenziosa. Genova, attraverso l'arte, si connette così a tante altre città del mondo dove Art Battle è già presente da ormai 18 anni.

Info e biglietti su:

https://artbattle.com/events/ab2438-genova/