“Arrivederci Gentilforesto”: festa di fine estate a Camogli con artisti di strada

Domenica 27 agosto dalle ore 21, presso il Lungomare di Camogli fino in calata Porto passando da Piazza Colombo, si svolgerà la manifestazione “Arrivederci Gentilforesto”, con le esibizioni degli artisti di strada. Una serata di festa che l’ Associazione Commercianti ed Operatori turistici Camogli, approssimandosi al termine dell’alta stagione estiva, organizza a fine mese, quale ideale arrivederci ai tantissimi turisti che nei mesi estivi hanno frequentato il borgo. Una serata speciale, per la prima volta a Camogli artisti che portano in strada la propria arte, la propria musica, la propria passione.

Dal lungomare scendendo verso l’imbarcadero:

Rotonda “Sorelle Avegno”: Alessandro Scotto d’Aniello con la sua chitarra classica e la loop station, registra e manda in "loop" ciò che ha suonato, creando accompagnamenti con i quali ci accompagna in un viaggio musicale ed artistico dalla bossa nova al swing manouche passando per la canzone italiana.

Terrazza Miramare: Viola Krainz – È da piccolissima che “Vio” recita (all’età di quattro anni era già sul palco del Teatro Carlo Felice, chissà cosa farà da grande …). Recitazione, cinematografia, danza, canto, musica sono ormai la sua vita. “Amo leggere le espressioni dei passanti sui loro volti” dice Vio quando canta per strada, perché sa di trasmettere emozioni a chi l’ascolta.

Salita Don Ansaldo, lì di fronte, Lorenzo Pullara, di Verona. Classe 96', si avvicina alla musica da ragazzo per non lasciarla più andare. Le influenze musicali? Lucio Dalla, Niccolo Fabi, Bon Iver, Zucchero. A Genova dal 2020, scopre il busking, con l'autenticità della musica senza filtri. “Incontri Lorenzo e tutto torna a posto”, “Un sognatore che regala la sua arte ai passanti” così scrivono di lui sui social, parole che non passano inosservate.

In piazza delle Meraviglie Marine, Frank Maiello, cantautore dal ’73, suona covers, cantautori italiani e internazionali, brani blues, rock e pop. E quando dice “Scrivo quello che vivo…” ci ha già conquistato, facendoci capire a che artista siamo di fronte.

In Piazza Colombo verso la Scalinata Priaro, Tatiana Zakharova cantante lirica, laureata in Direzione del Coro in Russia e al Conservatorio di Genova in Canto Lirico e in Regia del Teatro in Musica. A 19 anni, il 1° ottobre 1993 con un’amica esce a cantare per la prima volta per strada, a Mosca. Da vent’anni canta per le vie di Genova. “La strada è il palcoscenico più democratico del mondo – dice Tatiana – perché arte e cultura devono essere accessibile a tutti”.

In Calata porto, dalla “Mancina” Hermes Hario Rendinà, trombettista buske, con “Jean” Gianluca Barisone alla chitarra. Swing, jazz e pop. “L’arte di strada è un valore aggiunto per le Città perchè la musica porta felicità” questa la filosofia di Hermes con quella di Jean “Mi faccio ispirare dai momenti, colori, suoni, profumi, e dalle persone…” questo è il il DUO_NISO.

Un’altra suggestiva serata, che questi artisti, tutti diversi ma meravigliosi, renderanno indimenticabile, complice la magica atmosfera che Camogli, trasformata eccezionalmente in un palcoscenico sul mare, saprà regalare.

ASCOT Camogli ricorda anche domenica 2 settembre la Festa patronale di San Prospero, la cui processione religiosa culmina, come vuole la tradizione, con l’emozionante “corsa della Cassa” su per la scalinata della Basilica S. Maria Assunta. Al termine dei festeggiamenti, la serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico sul rivo Giorgio. Organizzazione Associazione Culturale San Fortunato, con contributo ASCOT Associazione Commercianti, Comune di Camogli e Pro Loco.