"Arianna porta scompiglio" al Teatro della Tosse: amare un'altra donna in un paese conservatore

"Arianna porta scompiglio", in scena il 28 e 29 gennaio al Teatro della Tosse, sala Dino Campana, è uno spettacolo di Oscar De Summa che viene presentato in anteprima al pubblico di Genova. Protagonista indiscussa è Arianna, interpretata da Marina Occhionero, premio Ubu come miglior attrice e performer under 35 nel 2019.

Arianna è costretta a subire la propria bellezza, in un piccolo paese del sud dove non può e non vuole passare inosservata finché improvvisamente sceglie di cambiare rotta, uscire dai binari per tentare una nuova strada, ed esattamente la propria strada, quella strada che la rende unica e libera.

Tutto si complica quando Arianna scopre di provare, all’inizio ricambiata, dei sentimenti profondi non per un uomo, come comanda la morale comune, ma verso un’altra ragazza.

Da un lato Arianna con la sua bellezza e la sua sfrontatezza e dall’altro il paese conservatore e conservativo delle proprie regole.

E mentre la nostra protagonista accetta la sfida, decide e desidera l’Altra, l’Altra, la sua antagonista, non riesce a prendersi in carico il proprio desiderio; non riesce a uscire fuori dal tracciato del sempre stato così e soccombe: farà diventare Arianna la sua peggior nemica, simbolo di una deviazione e di una manipolazione subita, di un mondo corrotto che bisogna distruggere, eliminare.

Ma quando la misura è colma c’è un inevitabile che diventa tempesta e distrugge tutto quello che incontra. All’ennesimo attacco, Arianna decide di vendicarsi e lo fa mostrando alla sua nemica quello che in paese tutti sanno.

Oscar De Summa è autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, vincitore dei premi Cassino Off 2015, Hystrio Anct 2016, Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016. Torna al Teatro della Tosse con l’anteprima di questa nuova emozionante produzione.

Dopo lo spettacolo Oscar De Summa e Marina Occhionero dialogano con il pubblico.