Al Galata Museo del Mare “Aria”, mostra personale di Carla Benvenuto

Dal 5 al 17 luglio sarà possibile visitare “Aria”, la mostra personale di Carla Benvenuto, al Galata Museo del Mare - Saletta dell'Arte 1° piano. La mostra verrà inaugurata martedì 5 luglio alle ore 17 con ingresso libero, e sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 17 luglio con orario continuato 10-18. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso al museo. All’inaugurazione, oltre all’artista e al curatore Roberto Licata della Galleria San Lorenzo al Ducale, interverranno Nicoletta Viziano Presidente del Mu.MA, Maurizio Daccà e Anna Dentoni rispettivamente Vicepresidente e Segretario Generale dell’Associazione Promotori Musei del Mare.

Carla Benvenuto vive e lavora tra l’Italia e la Francia. Inizia la sua attività espositiva alla fine degli anni '90. Al suo attivo ha numerose mostre, collettive e personali, allestite sia in Italia che all'Estero. La pittura è la sua prima occupazione, ma realizza anche oggetti di tipo scultoreo e installazioni. L’artista torna al Galata Museo del Mare di Genova dopo 11 anni con oltre 40 nuove opere ad olio su tela (la maggior parte di grande formato). In tutti i quadri la Benvenuto interpreta il tema dell’aria/vento, elemento fondamentale e necessario per la navigazione.

“Monet voleva dipingere l’aria, io l’ho trovata per caso. Oggi posso affermare di essere giunta a dipingere l’aria attraverso le storie che immagino di raccontare, mettendo in gioco tutto ciò che ho imparato vivendo e, soprattutto, attraverso il filo conduttore della mia ricerca: la trasparenza… Naturalmente, il tavolo da lavoro che conosco meglio è la mia stessa esistenza, fatta di perenne ricerca del senso di ogni cosa, che sprofonda in una continua analisi e autoanalisi di ogni frammento vitale. La serie -Aria- è il risultato del lavoro svolto isolandomi nel mio studio per circa tre anni ”.

Catalogo con testo introduttivo di Lorenzo Orsini

Fotografie e progetto grafico: Olivia Borgogno

Orari Galata Museo del Mare: Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: fino a metà luglio nel biglietto d’ingresso al Museo la visita al MEI Museo Nazionale delle Migrazioni allestito alla Commenda di San Giovanni in Prè: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.