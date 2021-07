Argentea sotto le stelle: l'escursione

Sabato 10 luglio è luna nuova: quale serata migliore per camminare sotto le stelle, lungo il crinale a mille metri di quota? In una notte di estate, lungo l’Alta Via dei Monti Liguri si può fare! Alle spalle di Genova, al limite orientale del Parco Regionale del Beigua, grazie ad un ampio sentiero che inizia dal Passo del Faiallo (1061 m) si respirerà l’aria di mare e di montagna contemporaneamente.

Contrasti sensoriali e paesaggistici che rispecchiano pienamente le caratteristiche e le bellezze della Liguria: sul versante padano l’altipiano del Beigua degrada dolcemente verso l’alta valle dell’Erro e dell’Orba, a sud invece incombe sulla costa con brulli e ripidi pendii sui quali l’azione dilavante dell’acqua mette a nudo le rocce ofiolitiche scarne di vegetazione.

La luce del sole, prossimo al tramonto, pulserà la sua scia luminosa su Genova trasformando tutto in oro. Si assisterà a questo grande spettacolo dalla cima del Monte Reixa. Le ombre dei trekker si faranno sempre più lunghe una volta giunti alla sella di Cima Vaccheria, il punto più vicino al mare, ad appena 6 chilometri in linea d’aria dal litorale di Arenzano e Varazze.

Proseguendo lungo l’Alta Via dei Monti Liguri lo sguardo si inebrierà di un panorama eccezionale sul litorale e sulla catena alpina. Il vero senso della notte lo si vivrà al rifugio e alla vicina Argentea, cima che si discosta leggermente dal crinale principale, protendendosi verso sud. Al Rifugio, gestito dal CAI di Arenzano, non si nega a nessuno una tazza di tè caldo. Sempre lui, il balcone panoramico dell’altopiano del Beigua vi accompagnerà sulla via del ritorno, lungo il versante padano coperto da faggi, rocce e prati umidi, verso Case Tassara!Coinvolgente, emozionante, curioso, divertente, alternativo e stimolante, sono davvero tanti i termini per etichettare questo trekking notturno

Testo di Enrico Bottino

Note

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici e logistici dell'escursione

Tipologia itinerario: escursione serale e notturna

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco.

Iscrizione obbligatoria

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 18:30, presso i parcheggi vicini al ristorante-albergo La Nuvola sul Mare, Passo del Faiallo. Alleghiamo l’immagine del luogo del ritrovo.

Rientro alle auto previsto per le 23:45 circa.

Cena al sacco

Difficoltà: semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 250 metri circa

Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

