"Arenzano in Tour" per le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 settembre Arenzano celebra le Giornate Europee del Patrimonio con una serie di iniziative speciali pensate per far conoscere le bellezze e le associazioni del paese.

L'evento clou sarà un tour che porterà le persone alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Arenzano. A fare da "Ciceroni", i ragazzi della Consulta Giovanile di Arenzano.

L'appuntamento è dalle 10,30 alle 11,30, e dalle 15 alle 17: il ritrovo è in via Bocca, ogni 20 minuti partirà un gruppo di massimo 10 persone. La durata dell'itinerario è di un'ora e mezza circa.

I ragazzi della Consulta Giovanile porteranno i visitatori in giro per Arenzano facendo scoprire 7 luoghi caratteristici del paese: in ogni tappa, animazione da parte delle associazioni culturali arenzanesi. Il fil rouge che lega ogni evento sarà un omaggio al maestro Ennio Morricone.

La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria alla mail turismo@comune.arenzano.ge.it o al telefono 0109127581.