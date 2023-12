Arenzano celebra il Natale, ecco tutti gli eventi in programma

Il Natale di Arenzano porta con sé musica, elfi, mercatini, presepi e l’incanto del circo di strada. Quest’anno Arenzano vuole regalare una scenografia natalizia ricchissima che da Terralba scende fino al mare. Babbo Natale, scie di luce, archi, renne e pupazzi di neve, saranno tutti accesi da domenica 3 dicembre, per rendere questo periodo ancora più magico e festoso.

Come vuole la tradizione, l’8 dicembre dà inizio alle feste dedicate al Natale. Alle 11, i tuffi del XXVI^ Cimento invernale e, a seguire, l’inaugurazione presso il Centro Polivalente Gino Strada del Presepe artigianale che riproduce con la tecnica dei muretti a secco, i Ripari e Rifugi di Arenzano. Realizzato da Benedetto Damonte, volontario dell’Ass. U Gruppu e profondo conoscitore dell'entroterra. Il presepe sarà aperto al pubblico fino al 7 gennaio negli orari dell’ufficio IAT. Il pomeriggio torna l’animazione della Piazzetta di Babbo Natale, con giochi, musica e focaccette e, alle ore 17, il momento magico per tutti: l’accensione del magnifico abete di Via Bocca, con la partecipazione dalla Banda “A. Parodi” Città di Arenzano.

Il 9 dicembre Arenzano si trasforma in una spettacolare Gotham City con gli artisti del Grande Cantagiro Barattoli, compagnia dal look steampunk, vincitrice di premi in Italia e all’estero. Musica e marionette invaderanno dalle 16 le vie del centro, già rese festose dai mercatini natalizi del CIV, presenti il 9 e 10 dicembre. Il ponte dell’Immacolata si chiude con il concerto dei Rock Sound System, domenica 10 dalle 17, sotto l’albero di Via Bocca.

La Biblioteca Civica G. Mazzini dedica ai bambini le “Letture favolose di Natale” il 13 e il 19 dicembre e, il 15 dicembre presso il Centro Polivalente Gino Strada, la lettura animata con laboratorio “Un Natale da elfo”, (prenotazione obbligatoria) per i bambini dai 4 ai 7 anni.

Il 16 dicembre il Comune e l’Associazione Torre dei Saraceni celebrano la tradizione popolare tipicamente ligure del Confuoco, con il brindisi nella Sala del Consiglio comunale e la sfilata musicale alla Banda “A. Parodi” Città di Arenzano. Arriva per la prima volta ad Arenzano il Circo Incanto, un vero spettacolo di arti acrobatiche e circensi per tutte le piazze del Centro storico. Il 16 e 17 dicembre volteggeranno in aria ballerine, trapezisti su tessuti aerei, trampolieri, bolle di sapone e saranno allestiti laboratori di circo per i bambini in Via Bocca. Dal teatro di strada al teatro di prosa, il Sipario Strappato mette in scena il Natale con lo spettacolo per bambini “Lo schiaccianoci e il Re dei topi”, alle ore 17.00 di domenica 10 dicembre, e un classico: “Un Canto di Natale” da Charles Dickens, il 23 dicembre.

Pian piano ci avviciniamo al Natale con i concerti cari alla tradizione. Il 22 dicembre i Canti sotto l’albero regalano l’emozione delle note del Coro delle Voci Bianche. Alle ore 21, la Parrocchia risuona con la musica del Concerto di Natale del Coro G.B. Chiossone. L’Accademia Musicale e la Giovane Orchestra di Arenzano chiudono la stagione concertistica con il Concerto di fine anno (28 dicembre) al Santuario Gesù Bambino. Non dimentichiamoci del Nuovo Cinema Italia che ci terrà compagnia con la programmazione natalizia e del Grande Luna Park già aperto in Piazzale del Mare, con un’esplosione di luci, musica e attrazioni. L’antivigilia ritorna ad Arenzano il Teatro dell’Erba Matta che, nei panni di Baciccia, porterà sul palco di Via Bocca uno spettacolo inedito tratto da un racconto di Calvino. Non è Natale senza carretti musicali che risuoneranno tra gag e giocolerie per le piazzette del Centro.

Quest’anno il Capodanno è maxi. Maxi palco e maxi schermo per ospitare i Divina Show e il loro spettacolo che travolge trent’anni di musica dance e pop. Chiudiamo le feste con lo spettacolo itinerante de “I Re Magi inseguono la stella cometa” con trampolieri, zampognari e una divertentissima stella cometa.

Il programma, le informazioni su costi e prenotazioni, organizzatori e orari, si trovano sul sito arenzanoturismo.it e contattando il numero whatsapp di ArenzanoTurismo 331 3614223