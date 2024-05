Arenzano Festival Country: villaggio western con animazione, giochi e spettacoli

Il Comitato Carnevale dei Ragazzi di Arenzano organizza il 3° Arenzano Festival Country sabato 1° giugno: a partire dalle ore 10 tutta Arenzano si trasformerà in un vero e proprio villaggio western. Una giornata di divertimento in stile country con giochi per grandi e per bambini, animazione e spettacoli, toro meccanico e trenino itinerante, scuola di line dance, specialità gastronomiche e infine dj set fino a notte.

- In via Bocca: Villaggio western, musica, stand enogastronomici, palco

- In piazza Mazzini: Toro meccanico

- In piazza Nastré: Villaggio indiano