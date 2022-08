“Faber libera tutti”: Napo e Alter Eko String Quartet in concerto ad Arenzano

L'8 agosto 2022 alle 21 ad Arenzano, presso villa Figoli, concerto di Alberto "Napo" Napolitano e Alter Eko String Quartet dedicato a Fabrizio De André dal titolo "Faber libera tutti". Ingresso libero.

Villa Figoli viene così inserita nella rassegna regionale "Musica nei Castelli di Liguria" per questa data sostenuta dall’amministrazione comunale di Arenzano con la collaborazione artistica dell’"Associazione Musicale Corelli" di Savona.

Il tema della libertà è sempre stato caro a Fabrizio De André, libertà di amare, di essere, di agire o di rifiutarsi. In questo spettacolo verrà proposto integralmente quello che probabilmente è il disco più importante del cantautore genovese: “non al denaro, non all’amore, né al cielo”, con arrangiamenti originali del M° Raffaele Rebaudengo (Gnu Quartet). Importante perché si tratta del primo concept album nella storia della musica italiana, tratto integralmente dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, tradotto da Fernanda Pivano e reso ancor più poetico da Faber.

Saranno anche rivisitati altri brani celebri di De André ma non solo. Oltre al Pescatore ed altre pietre miliari del suo repertorio troveremo alcune “chicche” come il Disertore (Le deserteur) di Boris Vian nella traduzione di Giorgio Calabrese resa celebre da Ivano Fossati e “La Libertà” di Giorgio Gaber.

Napo (Alberto Napolitano) è da decenni considerato uno dei più credibili interpreti di Fabrizio De André, per il timbro vocale ed il rispetto con cui ha sempre approcciato quello che è il suo maestro. Ha parecchie centinaia di concerti all’attivo nelle maggiori piazze e teatri d’Europa, passando per radio e tv nazionali. Ha all’attivo sette dischi con repertorio inedito, di De André e dei maestri della scuola Francese e Genovese.

Il Quartetto d’archi “Alter Echo” nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée Opera Seconda dei Pooh. Ha girato l'Italia con grandi artisti come: Andrea Bocelli, Sting, Francesco De Gregori, Pfm, Massimo Ranieri e tantissimi altri, esibendosi per divi di Hollywood, per la famiglia reale aprendo la serata prima del concerto dei Cold Play. Reduci da una Tournee in Arabia Saudita come spalle dell'Orchestra Sinfonica di Asti per il concerto di Andrea Bocelli nel fantastico teatro nel deserto, il Maraya Concert Hall di Ai Uia in Arabia Saudita.