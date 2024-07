“Arenzano4Mission”, la solidarietà scende in piazza

Da venerdì 12 a domenica14 luglio la solidarietà scende in piazza con la sesta edizione di “Arenzano4Mission” in via Bocca. Tre giorni dedicati al continente africano, per conoscere i volontari tornati dalle Missioni Carmelitane in Centrafrica, curiosare tra i banchetti di artigianato africano e partecipare all'intrattenimento di sabato sera con Radio Arenzano.

Evento a cura di: Santuario Gesù Bambino di Arenzano, Missioni Carmelitane in Centrafrica e Genova con l'Africa, con il patrocinio del Comune di Arenzano. Per info: Valentina 335 595133, genovaconlafrica.org.