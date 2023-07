“Arenzano4Mission”, la solidarietà scende in piazza

Prezzo non disponibile

Dal 07/07/2023 al 09/07/2023

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio la solidarietà scende in piazza con la quinta edizione di “Arenzano4Mission” in via Bocca. Giornata dedicata al continente africano con la mostra fotografica di Vera Baiardi “Radici e resilienza. Uno sguardo autentico ai villaggi del Centrafrica” e mercatino di artigianato africano. Sabato dalle 18 aperitivo con fantasie di focacce e sangria, quindi dalle ore 21 le note della Kora di Cherif Cissokho accompagnano le letture di Lazzaro Calcagno de Il Sipario Strappato.

Evento a cura di: Santuario Gesù Bambino di Arenzano, Missioni Carmelitane in Centrafrica e Genova con l'Africa, con il patrocinio del Comune di Arenzano. Per info: Valentina 335 595133