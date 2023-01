“Ardesia: la Via delle Camalle”, dove ripercorrere la storia di una pietra che ha segnato la vita, l’architettura e il paesaggio delle colline alle spalle di Lavagna.

Dal sagrato di uno dei più insigni monumenti della Liguria orientale, inizia l'itinerario ad anello che sale verso il panoramico Monte San Giacomo, sede di cave di ardesia tra le più importanti al mondo. Raggiunta la cima i scende lungo la “Via delle Camalle”, un bel lastricato formato da “ciappe” di ardesia di forme e dimensioni diverse.

• Escursione fruibile anche con il treno

• Possibilità di condivisione del viaggio

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

Attorno al Monte San Giacomo, con partenza dalla Basilica di San Salvatore dei Fieschi, un sentiero escursionistico permette la lettura storica del territorio attraverso uno sguardo alle attività dei contadini e dei cavatori. Il sentiero prende quota da subito, tagliando in più punti la strada che sale a Breccanecca; gli ultimi 500 metri della carrozzabile, recentemente asfaltata, conducono alla Cappella del Monte San Giacomo (547 m). Poco sotto la Cappella, si stacca la “Via delle camalle”, per secoli calcata a piedi nudi dalle donne che, una volta poste sul capo le lastre estratte nelle cave dei monti San Giacomo e Capenardo, scendevano al mare per poi caricare l’ardesia sui leudi diretti a Camogli e a Genova. La via lastricata, rimessa a nuovo, è particolarmente bella e piacevole da percorrere. Una volta usciti dal castagneto il panorama si apre per la quasi totalità sul golfo del Tigullio, con vista costante sul promontorio di Portofino. La discesa procede per sentieri fino alla basilica

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), nonché Accompagnatrice Turistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 4 Febbraio

• Tipologia itinerario: escursione ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 10 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio.

• Appuntamento ore 09:30 presso il parcheggio vicino alla Basilica di San Salvatore dei Fieschi. Fine escursione ore 16:45 / 17:00 circa.

• Pranzo al sacco

• Dislivello: + - 550 metri circa

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati.

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco,

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, capo caldo, scarpe da trekking.