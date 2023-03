Giampaolo Casati Quartet in concerto al Circolo Orchidea di Santa Margherita

Il Giampaolo Casati Quartet si esibirà venerdì 17 marzo alle ore 22 al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure. Giampaolo Casati è nato a Genova nel 1959, e diplomato al Conservatorio “N. Paganini” di Genova nel 1985, svolge da diversi anni attività concertistica, didattica e di arrangiatore per Big Band e Combo Jazz.

Le prime collaborazioni importanti risalgono agli anni ’80. Tra queste si ricordano la “A.T. Big Band” di Gianni Basso, il quartetto di Tullio De Piscopo, l’ottetto di Giorgio Gaslini e il quartetto di Riccardo Zegna. Tra le principali attività a suo nome si ricordano il trio drumless, con il contrabbassista Rosario Bonaccorso e il chitarrista Alessio Menconi fondato nel 1991 il quale ha proseguito l’attività per circa quindici anni. Nello stesso anno costituisce, con Piero Leveratto, la “Bansigu Big Band”, assumendone la direzione.

Nel corso degli anni si è esibito in festivals e concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Cina e Giappone suonando con moltissimi musicisti tra i quali alcuni dei più importanti jazzisti americani. Ha registrato più di settanta dischi dei quali cinque a suo nome, due come Direttore della Bansigu Big Band e due come direttore di altre formazioni. Inoltre ha partecipato a molte trasmissioni radiofoniche e televisive, alla registrazione di colonne sonore per film e per il teatro. È docente di tromba jazz e composizione jazz al conservatorio G. Verdi di Torino.

Nel concerto si potranno apprezzare, in una chiave assolutamente attuale, composizioni jazzistiche contemporanee alternate ai titoli classici del jazz. Accompagnano in questo viaggio musicale il trombettista Casati, Simone Magioncalda giovanissimo chitarrista emergente genovese, Dino Cerruti al contrabbasso e basso elettrico, Rodolfo Cervetto alla batteria, due veterani ed amici da molti anni al suo fianco in molte produzioni musicali.

Ingresso € 10,00

Riservato ai soci Arci. Possibile sottoscrivere la tessera all'ingresso.

Info: arcisanta@gmail.com