Architettura: le forme della frugalità

A partire dal libro ‘Frugalità in architettura’ di Valerio Paolo Mosco, Carmen Andriani dialogherà con l’autore sul valore etico, estetico, individuale o collettivo del termine frugale in architettura e non solo. Frugalità corrisponde anche a uno stile di vita? A modi diversi di concepire lo spazio che abitiamo? E viceversa, l’architettura frugale può a sua volta indurci a comportamenti essenziali?

Carmen Andriani è architetto, docente di Architettura presso l'Università di Genova, Visiting professor presso numerose scuole internazionali, ed autrice di progetti pubblicati ed esposti in edizioni della Biennale di Venezia e Triennale di Milano. Fonda e dirige la collana "Forme del Cemento" (2005/2016,ed.Gangemi/Skira). Promuove e cura il convegno multimediale "Ricordo al futuro" (Biennale di Venezia/MiBAC,2008), per una nuova nozione di patrimonio. E’ membro di numerosi comitati scientifici.

Valerio Paolo Mosco è autore di "Frugalità" (Lettera 22, 2022), "Giuseppe Terragni: la guerra, la fine" (Forma edizioni, 2020); "Viaggio in Italia" (Maggioli, 2020); "Architettura italiana. Dal postmoderno ad oggi" (Skira, 2017); "L'ultima cattedrale" (Sagep 2015); "Nuda architettura" (Skira, 2012); "Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero" (con Aldo Aymonino, Skira 2016); Insegna allo Iuav di Venezia e alla Cornell University a Ithaca